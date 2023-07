Recomendados Portafolio: ‘El país parece adicto a la estridencia’

Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria presenta en un ensayo, a modo de memorias políticas, su visión del presidente, así como sus reflexiones sobre los retos y las posibilidades de transformación que había encarnado el candidato de izquierda tras el estallido social de los años recientes.

Este testimonio no es solo la visión de un economista, de un político escéptico, de un exministro, de un liberal pragmático, es también la esencia del pensamiento de un humanista que entiende que el cambio necesario de la sociedad requiere algo mucho más práctico que la férrea voluntad y la trampa retórica que caracterizan a Petro.



“Este no es un libro neutral. No es una crónica periodística sobre los extravíos de la burocracia y el poder. Tampoco es un manifiesto ideológico. El libro mezcla una historia política con una visión particular del mundo. Una visión escéptica basada en una idea dominante, la idea de que el poder de la política es limitado.



Una visión que descree de las ideologías abarcadoras y mesiánicas y postula la precariedad de los asuntos humanos y las tendencias autodestructivas de la especie. Una visión que busca, no siempre con éxito, un equilibrio entre nuestros deseos, a veces contradictorios, de justicia y estabilidad”, explica Alejandro Gaviria.



El autor afirma que el libro está basado parcialmente en un diario, en un cuaderno de notas personales que fueron tomadas en reuniones, asambleas populares, aviones y (de modo más reflexivo) en su oficina o despacho de trabajo. “No hay grandes infidencias ni secretos de Estado ni revelaciones personales. Pero sí hay una descripción de un estilo de gobierno, de una forma de abordar los problemas del presente, originados en parte por las grandes expectativas de la gente y los limitados instrumentos con que cuentan los gobiernos democráticos”, comenta Gaviria y agrega “Ante tal sucesión de hechos escandalosos -el país parece adicto a la estridencia-, sentía por momentos que la idea de este libro, esto es, la idea de una reflexión panorámica que describe y comenta los acontecimientos nacionales con cierta distancia y desapego, era casi contradictoria; una batalla perdida de antemano habida cuenta de la exaltación general y el predominio de la civilización del espectáculo. Pero decidí seguir adelante”.



'El estado de la unión', de Nick Homby. Sello: Anagrama

Las punzantes conversaciones de un matrimonio en crisis. Cada semana, Tom y Louise tienen una cita en un pub londinense antes de su sesión de terapia de pareja. Su relación parecía ir bien hasta que un desliz generó grietas y afloraron las tensiones. Ahora están intentando reconducir la situación, en un intento de salvar un matrimonio de quince años que les ha dado dos hijos.



La novela, reproduce los diez minutos previos a diez sesiones de terapia. Durante ese tiempo, Tom y Louise conversan y observan lo que sucede a su alrededor: la gente que entra en el pub, las parejas que salen de su sesión con la terapeuta antes de que pasen ellos…

'Las formas del querer', de Inés Rodrigo. Sello: Destino

Una historia íntima y nostálgica sobre el amor familiar que conmueve. Es Premio Nadal 2022, la novela trata las posibles maneras de amar. Después de la fortuita muerte de sus abuelos, Noray regresa a su pueblo natal para refugiarse del ritmo de vida que, ahora, parece haberse detenido.



Allí, decide enfrentar uno de sus mayores retos: escribir la novela que lleva años aplazando y que cuenta la historia de su propia familia. En el proceso, Noray va descubriendo quién es. Sin saberlo, la novela llegará a Ismael, el amor de su vida, quien lee cada avance de la historia desde la cama de un hospital.

'Soldados de Salamina', de Javier Cercas. Sello: Tusquets

Un periodista y escritor en crisis, que está a punto de abandonar sus aspiraciones como novelista, se encuentra con una historia que lo motiva a volver a escribir, especialmente después de entrevistarse con uno de los protagonistas, quien le comparte sus reflexiones sobre la realidad de aquellos hombres, que, como él, lucharon en la Guerra Civil Española y fueron olvidados. Javier Cercas se ha posicionado como uno de los escritores más destacados de la actualidad y ‘Soldados de Salamina’ es de sus grandes obras.



'Las cenicientas del ébano', de Wilson Moreno. Sello: Planeta

El personaje principal es Venus María, quien emigra por primera vez y enfrenta todos los desafíos de la vida del inmigrante en un nuevo continente. Y, como a pesar de los fracasos, se puede salir adelante.



En el libro hay historias de la pianista Teresita Gómez: su infancia, su adopción y su deseo de superación.



Se trata de la segunda parte de una trilogía, la primera ‘La cenicienta de ébano’, cuenta la historia de Venus, la primera reina afrocolombiana -dotada de una enorme capacidad intelectual y belleza- quien reflexiona y escribe en su diario sobre el racismo, repasando la historia negra: las contribuciones de los afrodescendientes, pese al proceso de invisibilización al que se han visto sometidos.



