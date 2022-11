Recomendados Portafolio: Escribir discursos presidenciales

1 Fantasmas de palacio

Autores: Ximena Jara, Gonzalo Sarasqueta

Sello: Biblos Portafolio

Los presidentes no escriben sus discursos, como explica el libro Fantasmas de palacio, una recopilación de la experiencia de las personas de cuyo puño y letra surgieron las palabras de siete exmandatarios latinoamericanos, entre ellos el uruguayo José Mujica y el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. “Son fantasmas que escriben para otros, en este caso para presidentes, nada más y nada menos”, dijo el periodista de CNN Radio e Infobae Fernando González en la presentación del libro.

González valoró el trabajo de estos autores desconocidos que acompañaron en el día a día los expresidentes Vicente Fox (México), José Mujica (Uruguay), Michelle Bachelet (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina) e Inázio Lula da Silva (Brasil). El libro coeditado por la escritora de discursos de Bachelet, la chilena Daniela Musicco, y el argentino, doctor en Ciencias Políticas, Gonzalo Sarasqueta, quiere arrojar luz a ese trabajo oculto tomando de ejemplo discursos de presidentes de muy diferentes ideologías.



“El primer desafío del libro fue rastrear a los escritores, fue la etapa más larga”, explicó Sarasqueta, quien disculpó a Musicco, que no pudo participar en el acto por cuestiones de salud. Sarasqueta aludió a la necesidad de que existan estos escritores de discursos ya que “hay presidentes que dan entre 15 y 20 discursos al día y no saben de todo”. En esa línea, criticó que ese empleo “no esté institucionalizado” y que por ello no haya formaciones dirigidas a generar trabajadores, sino que los escritores sean profesionales reciclados de otras profesiones.



“Vemos por ejemplo en Brasil y Chile que se nota que siguen siendo unidades institucionales con otro nombre, como asesores de Gobierno, pero no es una oficina de discursos”, lamentó. Un escritor de discursos sí o sí tiene que escribir bien y rápido y si no, no sirve y, a su vez, tiene que tratar con la realidad como materia prima y mantener un vínculo estable, frecuente, directa y de confianza con el presidente para lograr buenos textos. “No solo se trata de ordenar el discurso, sino de agregar algo al discurso, hablar con el experto, agarrar lo que sabe y trasladarlo a algo que pueda comprender el ciudadano”, consideró.

2 El taller de sueños

Autor: Mario Bustillo

Sello: Ex - Libris

Portafolio

La lucha de hacer empresa, las relaciones familiares que se dan entre lo emocional y lo laboral, y la incertidumbre que traen los años frente a las nuevas generaciones son los temas en los cuales se centra la novela de Mario Bustillo, ‘El taller de sueños’.



Son dos historias basadas en su propia experiencia de vida y familiar, en donde reúne los sueños y fracasos de quienes dan rienda suelta al instinto del emprendimiento. Este libro del sello de la editorial Taller de edición Rocca, nace de la experiencia y conocimiento de su autor. Una novela breve en la que relata situaciones que mostrarán la necesidad de solución de continuidad en la cadena de valor de las familias empresarias que tienen directivos, fundadores o emprendedores.

3 La última victoria de la URSS

Autor: Manel Alías

Sello: Ara Pausa Portafolio

EFE. ‘La última victoria de la URSS’ , editado por Ara Pausa, un relato periodístico sobre los factores que convirtieron a la Unión Soviética en una máquina de ganar en los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano, a partir de la segunda mitad del siglo XX.



Alías repasa el papel del deporte desde el inicio de la Revolución Rusa hasta la última gesta del equipo unificado en Barcelona 92 que, si bien no compitió bajo la bandera de la hoz y el martillo, acopió una gran cantidad de metales gracias a los últimos latidos de un método de entrenamiento que “te preparaba para el oro”, señala el periodista.

4 Suite Francesa

Autora: Iréne Némirovsky

Sello: Salamandra

Portafolio

‘Suite Francesa’ fue publicada hace poco menos de 20 años, pues las hijas de Iréne Némirovsky no habían revisado el manuscrito por el dolor de la trágica muerte de sus padres, que fueron asesinados en campos de concentración alemanes.



Sorprendentemente, esta obra tiene aún mucho valor y sentido en medio del presente conflicto en Ucrania, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana al enfrentarnos a este tipo de situaciones. Una notable obra, recomendada por la Biblioteca de Hernán: https://youtu.be/J7WEFaTEzU8

5 111 formas de comunicarte con los Ángeles y Arcángeles

Autora: Gaby Heredia

Sello: Kepler Portafolio

Dos de las principales inquietudes que comparten las personas que desean acercarse a los Ángeles y Arcángeles son cómo pueden comunicarse con ellos y qué deben hacer para que les ayuden en lo que necesitan (encontrar el amor, atraer la abundancia y la salud, lograr un objetivo).



El libro da respuestas a ambas preguntas mediante 111 formas para entrar en con tacto con el amor incondicional de los Ángeles y Arcángeles y cambiar nuestra vida con su ayuda. Ellos trabajan incondicionalmente por nosotros, no se cansan, no nos juzgan ni se enfadan. A lo largo del libro aparecen diferentes ejercicios para encontrar respuestas.

PORTAFOLIO