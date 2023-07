Dudas por los esquemas de concertación para la reforma a la educación

A medida que avanza la declaración sobre la presentación de la reforma a la educación en Colombia, que según el Ministerio de Educación se presentará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, ha surgido una incertidumbre en torno a que aún no se ha presentado un borrador del articulado y las conversaciones se han realizado con unos sectores específicos y no con todos los actores que conforman la educación del país.



En ese sentido, Portafolio consultó a diferentes actores del sistema para conocer los riesgos que existen por la limitación de consolidados y opiniones en torno a la reforma, situación similar, en su momento, en la elaboración del articulado de la reforma a la salud, cuando Carolina Corcho era líder de la cartera.



Cabe destacar que la reforma que plantea el Gobierno para este sector, se basa en la modificación de la Ley 30 de 1992, que fundamenta especialmente a la superior, con una visión de la educación como un derecho fundamental, el bienestar universitario, refuerzo del aseguramiento de la calidad y el impacto del conflicto armado.



De acuerdo con el analista político, Carlos Arias, actualmente existe un riesgo más allá de la reforma, que es la forma en la que nuevamente se quieren llevar los proyectos de ley por parte del Gobierno, frente a la concertación con diversos sectores en donde puede estar cometiendo vicios de sesgo ideológico y político.



“Si bien la educación pública es la que cubre la mayoría de los sectores que tienen acceso en educación básica, no se puede debilitar la educación superior en donde hay más actores que están en medio del desarrollo de políticas públicas”, aseguró el experto.

De igual manera, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, tanto en el caso de la salud como en la educación sí se han hecho alguna serie de conversaciones, sin embargo, asegura que aún falta más consenso.



“Ambas son reformas que adolecen de esa amplia discusión o de construcción de consensos a nivel amplio. Tal vez es un punto de comparación porque al final la reforma a la educación puede lograr un mayor nivel de consenso en la medida en que no termine afectando el sistema”, dijo.



Ahora bien, según el rector, en el caso de la reforma a la salud, la propuesta que se hizo, afectaba directamente el sistema, lo que hacía más complejo la consolidación de consensos.



“En ambos casos hay tal vez un escenario de desconocimiento o de poca atención al modelo o a la participación del sector no oficial. En educación, por ejemplo, hay un cierto rezago respecto del valor y la importancia del sector no oficial. En salud algo similar ha sucedido con el tema de las EPS”, explicó Restrepo.

Por otra parte, los expertos consideran que el discurso está siendo inclinado más hacia la educación oficial. Sin embargo, consideran que la conversación se debe reiterar con todos los actores del sector.



Frente a este hecho, Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, dijo que es necesario mirar de fondo si es necesaria una reforma a la educación superior, teniendo en cuenta que se necesitan esfuerzos adicionales en la inicial, básica y media.



Ahora bien, frente a si se está considerando solo las universidades oficiales para la consolidación de la reforma, la experta aseguró desconoce si ha habido diálogos con algún rector o una institución privada.



“Yo creo que el Gobierno, por querer correr tanto, puede cometer muchos errores. La educación superior y en general la educación es muy importante y querer correr, hacer cambios en una ley que requiere un consenso amplio y tener en cuenta unas visiones amplias de todo el sector es absolutamente clave”, manifestó.



La coordinadora añadió que no se puede desconocer que la educación superior en el país es ofrecida tanto por el Gobierno, como por los privados. “Las instituciones privadas tienen la mitad de la matrícula en educación superior, son más que las oficiales, y la mayor oferta de programas se hace desde las privadas. Entonces, sería un error desconocerlas, porque tienen mucho por aportar”, dijo Abadía.

Las brechas de educación

Si bien, ha habido avances en la educación, este es uno de los sectores que adolece de brechas de origen social y económico que además se ha pronunciado más desde la pandemia de la covid-19. De acuerdo con Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, para realizar una reforma a la educación, es importante corregir las fallas que existen especialmente en el aprendizaje que antecede a la educación superior.



“Intentar que haya mayor acceso a educación superior sin corregir las fallas en el sistema en los niveles anteriores no tiene mucho sentido”, dijo.



