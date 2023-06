Aseguradoras piden retiro del articulado de la reforma a la salud

Luego de la reunión entre el Ministerio de Salud, Guillermo Jaramillo y varios gerentes de Entidades Prestadoras de Salud (EPS), y en respuesta de la invitación del jefe de cartera para hacer sugerencias frente a la reforma a la salud, tres de los gremios que agrupan a las aseguradoras del régimen contributivo y subsidiado reiteraron su preocupación frente al articulado aprobado en primer debate.

Se trata de la Acemi, Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi, las cuales manifestaron en un comunicado que la reforma no logra resolver de fondo los problemas que tiene el sistema de salud y, por el contrario, propone un modelo de atención "ambiguo", el cual podría "empeorar las condiciones de salud de la población".



De igual manera, estas tres entidades mencionan que hay mucha confusión acerca del las funciones asignadas a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), las gestoras de vida y las Adres, las que, según las agremiaciones, "exponen al sistema a un riesgo de colapso".



Frente a esto, aseguran que "no es posible resolver los problemas estructurales de la ponencia, ni sus múltiples vicios de trámite, incluida su probable inconstitucionalidad, mediante proposiciones".



Por lo tanto, los gremios, consideraron que es necesario que se haga una revisión "integral" y "exhaustiva" del articulado, con la participación de todos los actores involucrados en la reforma.



Por último, insistieron en que el articulado de la reforma tiene que ser retirado, pues esto, según estas tres entidades, sería importante para "avanzar en la construcción de verdaderos espacios de diálogo, que bajo el liderazgo del ministro de Salud permitan formular un nuevo proyecto". Así mismo, propusieron el armado de una reforma nueva que "genere garantías reales de evolución del Sistema y el avance progresivo del derecho a la salud para todos los colombianos y migrantes".



PORTAFOLIO