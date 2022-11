Estos son los insumos que hay sobre la mesa para la reforma laboral

La reforma laboral es uno de los proyectos que el presidente Gustavo Petro espera impulsar en la próxima legislatura, junto con la reforma pensional, pero también es uno de los grandes pendientes que tiene Colombia. Los análisis y estudios que se han hecho en torno a la reforma laboral que requiere Colombia son varios, por lo que el Gobierno ya tiene algunos insumos con los que podría empezar a trabajar.



(Gobierno Petro presentará propuesta de reforma pensional en 2023).

Para construir la reforma el Ministerio de Trabajo instaló la semana pasada una subcomisión que elaborará un documento para presentar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.



A diferencia de la reforma pensional, para la cual el Gobierno ya presentó una propuesta y un cronograma, en la laboral aún no se conoce la hoja de ruta que trazará la cartera. Sin embargo, el presidente Petro ya ha dicho que "el contrato de prestación de servicios no laboral debe pasar a la historia", y también que no puede haber financiación para el sistema de seguridad social en Colombia sin una recaudación justa de impuestos.



Portafolio consultó al Mintrabajo si el Gobierno tomará en cuenta insumos como la Misión de Empleo que entregó los resultados el año pasado, así como otras recomendaciones de centros de estudio. La cartera aseguró que "todos los insumos serán tenidos en cuenta. Por eso las subcomisiones tienen expertos en cada materia, tanto la laboral como pensional".



(Actualizar el mercado laboral, un factor vital en competitividad).



Este martes la subcomisión celebró su segunda reunión, en la cual, según la cartera, se presentaron los resultados de la Misión de Empleo, los avances de la Misión de Empleo Alternativo y se escucharon los procesos de reformas a cargo de invitados expertos.



Los estudios



Uno de los principales insumos que tiene hoy en sus manos Mintrabajo es la Misión de Empleo liderada por el economista Santiago Levy y el académico Darío Maldonado. Esta fue lanzada por el gobierno de Iván Duque y entregó sus resultados a inicios de este año.

Esta concluyó que “el mercado colombiano funciona mal” por malos incentivos de la protección social, deficiencias en los mecanismos para proteger a trabajadores contra el despido, que Colombia tiene un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial, y un sistema de formación para el trabajo que no conecta con las demandas del sector productivo.



La Misión Alternativa de Empleo e Ingresos, que se comenzó a trabajar de forma paralela a la Misión de Empleo. Esta propone, a nivel productivo, intensificar el empleo en el sectores agrícola, especialmente el femenino. También promueve que se garantice el derecho de asociación y la libertad sindical y construir un piso de protección social pero que no subsidie a aquellos de altos ingresos.



Además, hay otros estudios en el área. El Informe Nacional de Competitividad 2022, lanzado la semana pasada, recomendó “actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y responder a los retos de las nuevas economías colaborativas”, reducir costos laborales no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral y crear un seguro de desempleo y reformar el régimen de cesantías.



Fedesarrollo también entregó este año su propuesta, con ideas como reformar las contribuciones a seguridad social en salud y pensiones, los aportes a cajas de compensación y crear un seguro de desempleo no contributivo.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO