De dónde saldrá la plata para financiar la reforma pensional de Petro

La reforma pensional traería consigo una transformación en el sistema de pensiones que se encuentra vigente en Colombia y, al tratarse de una propuesta ambiciosa por parte del Gobierno pero, a la vez, confusa, muchas personas se pueden preguntar cómo se va a financiar toda la transición y consolidación de esta nueva iniciativa.



Frente a este cuestionamiento, Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, habló frente a cómo el Gobierno planea financiar esta nueva reforma.



“Parto del miedo que había antes frente a la administración de la plata que hay en los fondos para pagar, sobre todo, el pilar solidario, el cual consiste en ayudar a los adultos mayores que nunca pudieron cotizar y que en este momento no tienen pensión”, explicó.



También agregó que “cuando se hablaba de este pilar solidario en la campaña de Petro y en muchas otras campañas, se pensaba en un bono monetario de 500 mil pesos, ¿cómo financiar 500 mil pesos para dos millones y medio de adultos mayores? Era muy difícil saber de donde saldría la plata”.



Frente a esto, el experto, luego de haber revisado el borrador de la reforma, explicó cómo el Gobierno busca financiar los nuevos pilares de pensión solidaria:

“El recaudo se dará, primero, con el 2 % de los aportes hechos de cuatro salarios mínimos hacia arriba”.



Este apartado está expuesto en el punto uno del capítulo 26 del proyecto de ley, en cual agrega que, en el caso de las subcuentas del fondo de pensión solidario: “El 50 % de la cotización adicional del 2 % sobre la base de la cotización a cargo de los afiliados al sistema cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



Como segundo punto, Olivera explicó que “en el régimen de ahorro individual existe una figura llamada Fondo de Garantía de Pensión Mínima. De los 16 puntos que cotizan los ciudadanos en los fondos privados, 1,5 de esos 16 puntos va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que busca ayudar a las personas que llegan a las 1.150 semanas con su edad y no se pensionan”.



De acuerdo con el documento de la reforma, “los afiliados con ingresos igual o superior a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización”.



“La idea es que los recursos de ese fondo es que se tome no el 1,5 %, sino el 1 % y eso es lo que financia esos 223 mil pesos, lo que subsidiará a los adultos mayores más pobres que están hoy sin un ingreso”, agregó el experto.



Por último, según explicó Olivera, “otra de las fuentes de financiación son las pensiones mayores a 10 salarios mínimos, pues estás darán el 2 % para financiar este fondo de solidaridad pensional y las mayores a 20 salarios mínimos aporten el 3 %”.



En este caso, según explica la reforma en el mismo artículo, las personas aportantes que tengan este nivel de ingresos verán representados mayores aportes al fondo de pensión solidario de acuerdo a cómo aumenten.



“Los pensionados que devenguen una mesada superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta 20 contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la Subcuenta de Subsistencia en un 2 %, y los que devenguen más de 20 salarios mínimos contribuirán en un 3 % para la misma cuenta”, se menciona en la reforma.



PORTAFOLIO