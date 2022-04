Reforma pensional: crecen las propuestas fuera de campaña.

Centros de estudios económicos, universidades, académicos, gremios, expertos y hasta políticos han lanzado propuestas para que la mayor parte de la población tenga un aseguramiento en la vejez en forma de pensión, beneficio o salario universal y esos planteamientos tienen todo tipo de características.



(Colombia, pendiente: ideas pensionales que se debaten en Chile y Perú).

Las propuestas son variadas y han tomado importancia al calor del debate presidencial y el ambiente es propicio para su discusión, pues entre el jueves y viernes se realizará el 15 Congreso Asofondos FIAP, en Cartagena.



(Lo que opinan candidatos sobre inversión de los fondos de pensión).



LOS ANDES



La más reciente propuesta fue presentada por la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, que busca que se aumente la cobertura del sistema contributivo con cambios en el mercado laboral (más contribución) y de capitales (más rendimientos).

Entre algunas de las propuestas de la iniciativa considera necesario subir la cobertura del sistema a más población vulnerable y luego aumentando el monto de las transferencias, además de construir un pilar semi contributivo para quienes no alcancen una pensión que combinaría transferencias para Colombia Mayor y subsidios para aquellos con derechos a devolución de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).



Además, propone que la transferencia de Colombia Mayor a los adultos mayores que en la actualidad no tienen un ahorro pensional sea de $412.000 al mes y ese monto se complemente con Beps para aquellos que tienen ahorro pensional.



La propuesta busca que se eliminen desigualdades entre pensionados haciendo que el RPM transite hacia un sistema de reparto y que se garantice que el sistema perdure en el largo plazo. Además, “se debería considerar un aumento inicial de la edad mínima de pensión a 60 años para mujeres y 65 para hombres para garantizar mejores pensiones”.



Propone que en la medida que haya cada vez más pensionados en el RAIS y el RPM migre a un sistema en que las pensiones se basen en el historial de contribuciones, el desarrollo de un mercado de rentas vitalicias y aclara que es clave considerar la suficiencia de las pensiones pues los bajos montos han generado protestas en países como Chile y resalta que debe haber una mejor alineación de los objetivos de inversión de las AFP con los de los afiliados.



PROPUESTA DE ISP



La propuesta de la firma Integral Soluciones Pensionales propone “transformar el sistema pensional sin tener que recurrir a impuestos”.



Entre algunas de las propuestas plantea acabar con la competencia entre regímenes, dar cobertura a los menos favorecidos y contribuir con la autosostenibilidad de Colpensiones y de las AFP.



La iniciativa impone un límite al pasivo pensional hasta un porcentaje tope del PIB y crea un modelo pensional flexible, que debe ser revisado cada 10 años para ajustar los parámetros según la realidad fiscal, laboral, demográfica y pensional del país.



Pretende aumentar la cobertura, sostenibilidad y solidaridad del sistema y recuerda que “en 2021 el Estado gastó en pensiones (RAIS, RPM y especiales) casi $50 billones, pero la mayoría de su población adulta está descubierta”.



Andrés Felipe Izquierdo, gerente de ISP, asegura que la propuesta de reforma pensional plantea un Pilar 0 (no contributivo) para cubrir a las personas mayores de 65 años de edad con un auxilio mensual del 40% del salario mínimo.



Plantea cuatro pilares entre ellos un régimen semicontributivo administrado por Colpensiones para el aporte de quienes ganen un salario o ingreso entre uno y tres salarios mínimos mensuales, otro contributivo, administrado por las AFP para los que coticen por más de tres salarios mínimos y uno de ahorro voluntario donde las AFP, aseguradoras de vida que tengan seguros privados de pensión e incluso, alguna AFP pública, puedan ser administradoras.



ASOFONDOS



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos presentó recientemente lineamientos de una propuesta de reforma pensional para evitar que, a 2055, más de 7,2 millones de adultos mayores se queden sin pensión ni subsidio.



Plantea la creación de una administración de fondos de pensiones públicas, con las mismas reglas de las AFP privadas y mejorar los programas de Colombia Mayor y Beps, además de tener un fondo de reserva de pensión mínima.



Igualmente, un plan para el adulto mayor que cubra la línea de pobreza con mínimo de $331.000 y abarcar a todos los mayores de 65 años en Sisben uno y dos, y un régimen semicontributivo, para quienes no alcanzan a jubilarse, se consolidará el sistema Beps para formar rentas vitalicias con devoluciones.



El Banco de la República, por su parte, en un reciente Borrador de Economía analiza que en el largo plazo, y como consecuencia de las reformas y sus efectos, se reducirían las diferencias de bienestar entre los regímenes pensionales.



PORTAFOLIO