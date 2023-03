Coberturas y costos, los dilemas que genera la reforma pensional

Este miércoles, se tiene previsto que el Gobierno radique el proyecto de reforma pensional, luego de que la semana pasada el Ministerio de Trabajo presentó las bases del articulado.



(Vea: 'En la reforma pensional, el mercado de capitales no es algo menor').

El proyecto, que se fundamenta en un sistema de pilares, estaría avanzando en la dirección correcta en términos de cobertura y frente a los problemas de regresividad del sistema. Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo se financiará su estructura.



Esto si se tiene en cuenta que en la propuesta del Gobierno se espera cobijar a 2,5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen protección a la vejez, por medio de una renta mensual de $223.000, que compone el denominado ‘Pilar Solidario’.



También se propone un segundo pilar, el semicontributivo, para dar una renta a las personas mayores de 65 años que no se hayan podido pensionar por no cumplir todos los requisitos de cotización.



(Vea: A quién le pueden subir las semanas y otras dudas de reforma pensional).



El otro gran cambio está en las contribuciones, por medio de dos componentes dentro de un mismo pilar del sistema, en el cual Colpensiones recibirá todos los aportes por debajo de tres salarios mínimos, mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) serán responsables de las cotizaciones desde tres salarios en adelante.



La semana pasada, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la reforma, y puntualmente el bono del pilar contributivo, le costaría al país entre $4 billones y $5 billones anuales. Según Hacienda, este se financiará principalmente con recursos del presupuesto nacional, pero además, con mayores recursos por cotizaciones.



“Hay un pequeño aumento adicional, subimos un poco lo que tienen que aportar las personas de altos ingresos cuando cotizan, y los pensionados de altos ingresos”, explicó el Ministro.



Ocampo aseguró que en la pensional se alcanzó “un excelente acuerdo” entre Hacienda y Mintrabajo sobre qué se puede hacer.



(Vea: Subsidio para adultos mayores ya no será de $500.000, según la reforma).



“Miramos cuánto se puede dar en el régimen solidario, para cobijar a más personas pero con un monto más bajo; todo el tema del Fondo de Ahorro es una propuesta de Hacienda que acogió el Ministerio de Trabajo y además es fundamental para poder mantener el mercado de TES, que depende mucho de los fondos de pensiones”, dijo.



A futuro, se espera que parte de las pensiones se financien con ese fondo.

Pensión. iStock

Aciertos y dudas

Ante la propuesta, hay posturas que señalan que hay algunos avances, pero también muchos temas por corregir. Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, destacó la definición del pilar solidario en $223.000, en correspondencia con la línea de pobreza extrema. “Eso lo hará sostenible hacia el futuro, pero no es claro cómo se va a financiar, y está entre $7 billones y $8 billones”, calculó el economista.



(Vea: Reforma pensional: más descuentos a trabajadores y a los más ricos).



Para Santamaría, hay avances importantes frente a lo conocido hace unas semanas, pero aún preocupa que en el pilar contributivo se sigue obligando a todos los colombianos a cotizar hasta tres salarios mínimos al régimen de prima media.



“En Anif hemos insistido en que, ya que el Gobierno tomó la decisión de irse a un sistema de pilares, ese umbral debe estar por mucho en un salario mínimo”, propuso Santamaría. Esto, con el fin de que el sistema siga siendo sostenible hacia futuro, dado que Colpensiones seguiría manejando subsidios a pensiones de hasta tres salarios.



Además, alertó que este modelo hace que cerca de 90% de los afiliados de las AFP se vayan a Colpensiones, lo cual golpearía parte del ahorro de la economía y que se invierte en el mercado de capitales.

Los retos para el sistema

Según Marcelo Duque, director de la firma Cómo me Pensiono, “el gran desafío que tiene el Gobierno es aumentar la precaria cobertura, pues solo 30 de cada 100 adultos tiene una mesada o ingreso en la vejez”.



Para el experto, el pilar solidario mejoraría esto, pues no es una mesada como tal, sino un ingreso para su edad adulta. “También se asume que corregirá que los subsidios vayan a las personas de menores ingresos. El gran interrogante es cómo se financiarán dichos pagos, el documento no entra en ese nivel de detalle con precisión”, comenta.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio