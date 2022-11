Propuesta de reforma pensional generaría más presión a finanzas: Anif

La situación económica el próximo año es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno, y desde el centro de estudios económicos Anif, su presidente, Mauricio Santamaría, ha sido enfático en la necesidad de cuidar la situación fiscal del país, y frente a ello, aseguró que la propuesta de reforma pensional pondría más presión a las finanzas públicas.



¿Cómo percibe la economía en 2023?



Las perspectivas para 2023 no son las mejores. Por el lado internacional el entorno está complicado, los países desarrollados están subiendo las tasas de interés, tenemos problemas con las cadenas de suministro y situaciones de guerra.



Lo segundo es el entorno nacional, donde tenemos un déficit fiscal bien grande, y si se suma el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles estamos hablando de más de 7 puntos del PIB. Tenemos un déficit externo entre 5 o 6 puntos del PIB, la inflación está creciendo, una demanda interna muy fuerte, que bueno, pero en un contexto inflacionario no tanto, y por eso el Banco de la República está también subiendo tasas para tratar de contener un poco ese crecimiento; y una tasa de cambio altísima, en niveles que nunca habíamos visto, que bordea los $5.000.



¿Qué se puede hacer para contener esto?



Es una situación compleja, que si no se maneja bien puede pegarnos duro. Hay dos temas fundamentales para hacer frente a la situación de la mejor manera posible, es decir, no meterle incertidumbre a la economía, y es algo que se ha venido haciendo con anuncios de política que no ayudan.



Y segundo, dejar que el Banco de la República realice bien su tarea, porque si no nos va a terminar comiendo vivos, hay que meterle mucha seriedad al tema fiscal, el año entrante no estamos para errores, eso puede empeorar la situación, y hay que tratar de fomentar la generación de empleo.



Creemos que va a ser un año regular. La economía va a crecer por mucho 1,5%, pero puede estar fácilmente por debajo de eso. Hay que manejar todo con cuidado, y sobre todo no meterle más problemas a una situación ya complicada.



En 2023 entra en vigencia la tributaria, ¿qué impacto tendrá?



Son dos cosas. Lo primero es que fue una buena señal del gobierno presentar una reforma y haberla aprobado tan rápidamente, eso muestra que sí tiene una preocupación por el tema fiscal.



Mauricio Santamaría, presidente de Anif

Ahora, frente a lo que quedó en la reforma sí tenemos algunas preocupaciones. Como qué pasará con el tema de la inversión, y en particular en el sector energético, que tiene una importancia que parece que algunas personas no dimensionaran en la economía colombiana y en el bienestar de la gente. Pero no solo eso preocupa, también las tasas de tributación para accionistas o empresas.



Mucha gente habla del impacto en os precios, especialmente por el impuesto a los alimentos, pero no creo que ese sea muy grande.



Otra reforma que ya anunció el gobierno es la pensional, ¿cómo la ven?



Desafortunadamente ahí sí nuestra opinión es muy mala. Lo que se ha propuesto nos da una intranquilidad muy grande, al igual que en la salud. Estamos realmente preocupados.



En pensiones, lo que se ha propuesto básicamente es darle un ingreso de $500.000 a las personas mayores en situación de pobreza que no tengan ningún ingreso durante su vejez. A eso sumarle un pilar en un régimen de prima media, en que todos cotizan sus primeros cuatro salarios mínimos, y de ahí para arriba en un régimen de ahorro individual. Eso está lleno de problemas.



El pilar solidario nos parece bien, el problema es el monto, lo que está proponiendo el gobierno es impagable, puede costar $20 billones anuales, todo lo de la tributaria. Hay que ver cuánto se puede sostener fiscalmente. En el segundo pilar que es el grueso de la reforma sí está todo mal planteado. Es pésimo negocio, profundiza subsidios que están mal focalizados, pero además promete pensiones subsidiadas a futuro, es una deuda cara que no tenemos como pagarla. Y otra cosa muy grave es que se acaba con el ahorro nacional, que está en los fondos de pensiones.



¿Cómo ve la inflación?



Es un problema muy complicado, y tiene un impacto sobre el bienestar muy grande porque afecta especialmente a las familias de menores ingresos. Seguramente empezará a moderarse en los próximos meses, pero seguirá alta. Eso es muy perjudicial.

Todos tenemos que hacer el esfuerzo de seguir esa lucha contra la inflación y la manera de hacerlo es con una política monetaria restrictiva por el lado del Banco de la República, y tener cuidado con el alza del salario mínimo, porque eso va a pegar duro. Subirle los costos al aparato productivo, las empresas y las pensiones va a afectar el empleo.



Mañana será la Asamblea anual de Anif, ¿cuál será el eje de este año?

El mensaje que queremos dar es que tenemos retos muy complicados el año entrante. Vamos a hablar sobre las reformas que se necesitan, lo que falta por hacer en pensiones, salud, el tema laboral y energético. Vamos a exponer nuestras visiones para tratar de dar unos elementos de análisis.

Laura Lucía Becerra Elejalde