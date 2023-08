‘Si la pensional pasa sin cambios será golpe de gracia para mercado’

Andrés Restrepo Montoya, presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia, será uno de los anfitriones del congreso que la entidad realiza con Asobolsa entre hoy y mañana en Cartagena.



Temas como la sostenibilidad, la inclusión financiera, la inteligencia artificial y buscar que más actores lleguen a la industria hacen parte de la agenda.





¿Qué temas van a tratar en el congreso?

Está el tema puntual de la integración de las bolsas (Colombia, Lima y Santiago) y va a coincidir con la asamblea en Chile que permitirá el nacimiento de la holding regional. Tendremos tres exministros de Economía de esos países.



Discutiremos el papel del mercado en la economía, la pérdida de liquidez, la financiación de largo plazo y la sostenibilidad. Es una discusión importante en una bolsa integrada.

Se ha hablado mucho de lo que le falta al mercado...



No hay necesidad de más diagnósticos. Las dos misiones del mercado dejaron ideas buenas que no se han empujado. El mercado no es solo de la bolsa, sino de los emisores, los comisionistas, el regulador.



Nos faltó habernos movido a estándares de nuevos jugadores, pero no se le puede dar más vuelta al diagnostico. Es bienvenida la visión del superintendente financiero de fijarse en el mercado.



¿Y qué le han pedido al Gobierno?

Le enviamos una carta al Superfinanciero, César Ferrari, diciéndole que los emisores deben jugar en una cancha en la que tenga sentido estar y participar.



Aquí entran las discusiones de las regulaciones de las ofertas públicas de adquisición, regulación, materialidad y eventos corporativos.



Otra línea es cómo hacer crecer el mercado desde los inversionistas que no se han acercado. Facilidad de accesos digitales, teléfonos, cuentas simples y sencillas, repensar productos y regulación y atraer a nuevos inversionistas.



También debemos atraer empresas de menor tamaño. No aparecerá un nuevo Ecopetrol o una nueva ISA. Trabajamos con la plataforma a2censo y en eso nos tenemos que meter con el Fondo Nacional de Garantías, con el crowdfunding no solo en deuda como está, sino con acciones.



Otro tema clave es la visión de la integración, que es relevante y es un tema de masa crítica. Un mercado es valioso con muchos oferentes y participantes. La integración pone en un mismo espacio a fondos de inversión e inversionistas de los tres países.



¿Y la educación financiera no le parece clave?

Mucha gente no sabe del mercado y lo ven como algo alejado, pero un ejercicio de educación financiera debe ir acompañado de cosas sencillas y claras para que la gente invierta. Se les pueden dar detalles de manera sencilla, pero si no se les da la oportunidad de invertir, no vale de mucho.



¿Cómo afectará la reforma pensional?

Si con el umbral de los primeros tres salarios mínimos a Colpensiones, la pensional le pega al 90% del ahorro pensional y ese es un golpe de gracia al mercado de capitales.



Pone en una situación difícil a las empresas que basan su financiación con mercado de capitales y puede afectar seriamente el mercado de vivienda y varios entes territoriales que se han financiado allí.



