Refuerzan seguridad en las transacciones

Con el fin de mejorar la experiencia del usuario y reforzar las medidas de seguridad, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), dio a conocer nuevas indicaciones en los estándares de las transacciones bancarias, y así fortalecer el ecosistema digital.



Las medidas, entregadas a través de la Circular Externa 029 de 2019, pretenden fortalecer la confianza en los procedimientos, ofrecer un mejor servicio al cliente en el desarrollo del comercio electrónico y transformar la industria a través de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.



(Mitos y verdades de las transacciones electrónicas).

En cuanto a la identificación de los clientes, la entidad dijo que los factores biométricos como la huella dactilar y los rasgos faciales, serán utilizados como mecanismos de autenticación para fortalecer la seguridad. “Por ejemplo, cuando un consumidor realice compras presenciales con tarjeta de crédito, las entidades podrán hacer uso de mecanismos de autenticación como la confirmación desde el celular o factores biométricos en lugar de los físicos como la firma y la cédula, por lo que el ‘voucher’ dejará de existir como factor de validación”, mencionó Jorge Castaño, superintendente Financiero.



Posteriormente, la información será verificada en las bases de datos de los operadores de servicios ciudadanos digitales, la Registraduría Nacional del Estado Civil o de las entidades vigiladas.



Estas últimas en mención, para 2021 deben tener mecanismos de seguridad incorporados en sus operaciones que permitan y fomenten el uso de las tarjetas de crédito con el objetivo de que los usuarios puedan hacer compras por medio de internet de manera ágil y fehaciente.



Además, los códigos dinámicos de verificación, cuyo funcionamiento es a través de un servidor de validación, serán uno de los sistemas utilizados.



Las entidades también deberán avisarle al consumidor de los servicios financieros, la inscripción de pagos recurrentes con débito o cargo automático por parte de terceros a su cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito a partir de diciembre del próximo año.



MEJOR EXPERIENCIA PARA EL CLIENTE



También se establece que con la meta de desarrollar las vías de comercio electrónico, las entidades vigiladas deberán incentivar alternativas para que este tipo de transacciones sean posibles con cargo a productos distintos a las tarjetas de crédito aprobadas a sus clientes y a plataformas tecnológicas.



Por otro lado, las entidades tendrán un año para definir los parámetros que en materia de seguridad sean aplicables a los pagos sin contacto con el objetivo de incentivar su uso.



Otra instrucción fue la de iniciar los ajustes necesarios, a más tardar en junio de 2021, por parte de cada establecimiento, para que toda la red de cajeros automáticos permita retirar hasta el monto máximo diario establecido por cada compañía en una sola transacción. “De esta forma, ya no será necesario demorarnos tanto en estos y no nos exponemos digitando tres veces la clave”, resaltó Castaño.



Desde junio de 2021, los cajeros automáticos deberán permitirle a la entidad vigilada reversar automática e inmediatamente una transacción. Esto, cuando por fallas en su funcionamiento el dinero no le sea entregado al usuario y no se podrán realizar cargos asociados a la operación.



Una de las estrategias que deberán ser puestas en marcha es la de la omnicanalidad, que es la homogenización del aspecto de los canales que se posean con el fin de hacer amena la interacción con el cliente.



El internet de las cosas, machine learning, big data, robots y blockchain, son algunas de las tecnologías que las entidades podrán adoptar en caso de que lo consideren necesario, con la mirada puesta en la prestación de sus servicios y la optimización de los procesos.