En San Andrés el 60 % cree que la cabeza del hogar no debe ser mujer

Antes de 1932 las mujeres en Colombia no eran consideradas sujetos de derechos con la capacidad de tomar decisiones. Incluso siendo mayores de edad. Un año después, el decreto 1972 de 1933 les permitió ir a la universidad.



Antes de 1936 no podían ocupar cargos públicos, fue posible a través de una reforma constitucional que se hizo ese año. Posteriormente, en 1954 adquirieron el derecho al voto mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente de ese año.

Hasta 1996 las mujeres en Colombia podían ser abusadas sexualmente por sus maridos sin que eso se considerara un delito. En 2015 una sentencia les permitió a las colombianas trabajar legalmente en empleos subterráneos, peligrosos, insalubres o considerados de grandes esfuerzos.

A pesar del recorrido que han tenido las mujeres en la recuperación de sus derechos, el Dane reveló que en San Andrés, el 61,6 % de las personas consideran que la cabeza del hogar debe ser el hombre. Le sigue la región Caribe con un 56,4 %.

A nivel nacional el 43,6 % de los hombres crees que la cabeza del hogar debe ser alguien del sexo masculino y el 32,8 % de las mujeres está de acuerdo con dicha afirmación.



En esa misma zona, el 51,2 % considera que la meta principal de una mujer es casarse y tener hijos. Junto a ello, a nivel nacional el 67,5 % de los hombres y el 65,9 % de las mujeres cree que ellas son mejores para el trabajo doméstico que ellos. En las zonas rurales la cifra aumenta, un 75 % de los hombres lo cree y un 78,5 % de las mujeres.



San Andrés, de nuevo, es la región donde este estereotipo más se legitima, con un 81,9 %.

Respecto a la contribución al hogar en términos económicos hay mayor consenso. El 85,2 % de los hombres considera que el hombre y la mujer deben contribuir a los ingresos del hogar y el 86,6 % de las mujeres apoya esta afirmación.

Las mujeres sí hacen mayor trabajo doméstico y no les pagan por ello

Mujeres en América Latina EFE

En contraste, el Dane mostró que en 2021 las personas en Colombia dedicaron al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alrededor de 41.100 horas. El 77,7 % de ese tiempo lo realizaron las mujeres.



Las estadísticas indican que el 84,3 % de las mujeres se encargan de suministrar los alimentos a comparación del 15,7 % de los hombres. Además, un 71,15 % de ellas se dedica a la limpieza, el mantenimiento y reparación del hogar.

Al año se dedican 6.500 horas para el cuidado y apoyo a las personas del hogar, el 79,3 % de las mujeres desempeñan esta tarea. La región Pacífica es la de mayor brecha, allí las mujeres dedicaron 7,9 horas más que los hombres, a la semana, es decir casi una jornada laboral, a preparar y servir alimentos, levantar platos o lavar la loza. En la región central la diferencia fue de 7,7 horas.

El Dane muestra que no es una cuestión de tener o no ingresos propios. Las mujeres con ingresos destinaron 6:58 horas a actividades de trabajos no remunerados, mientras que los hombres con ingresos propios solo 3:11 horas.

En contraste, cuando no tenían ingresos propios, las mujeres destinaron 7:29 horas a labores del hogar y los hombres solo 2:40 horas.

MARIANA GUERRERO

Periodista de Portafolio

Twitter: @marguealv