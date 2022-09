¿La cédula digital reemplazará el documento físico?

En los últimos días, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que comenzará un proceso de masificación de la nueva cédula digital que hasta el momento solo se expedía a voluntad del ciudadanos.



Desde ahora, según informó la entidad, los colombianos tendrán un documento de identificación híbrido: tanto digital como físico. Le contamos lo necesario para sobre este nuevo documento.



¿Por qué se cambiará la cédula colombiana?

El registrador Nacional, Alexander Vega, en entrevista para Blu Radio, explicó que el cambio se hace ya que la cédula actual lleva 22 años y no se ha actualizado.



"Nuestro país necesitaba actualizar el documento de acuerdo a las normas internacionales, ICAO, que es la que regula todos los elementos de seguridad de los documentos de identificación. La idea es que la cédula se actualice, mantenga los datos biométricos faciales para que puedan hacer interoperabilidad con las demás entidades digitales”, explicó.

Asimismo, se busca hacer este cambio porque gran parte de las plataformas van a migrar al sistema de identificación digital. Es decir, entidades privadas, públicas y bancos.



De acuerdo con la Registraduría Nacional, la cédula digital se puede usar para ingresar a los países miembros y asociados de la Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Cuándo se realizará el cambio?

Desde el 1 de septiembre se dejó de producir la cédula amarilla tradicional para cambiar su producción y diseño. A partir de 2023 el nuevo documento será obligatorio, anunció el registrador.



Cabe aclarar que la cédula amarilla no perderá vigencia hasta que se haga oficial la orden.

Cédula digital iStock

¿Por qué tiene costo la cédula digital?

Vega, además, explicó que este documento tiene un costo ya que no se trata de una fotografía digital. "Se entrega un documento físico que se activa en el celular. No se está dando una imagen digital, se está entregando un nuevo documento físico a través del duplicado”, puntualizó.

¿Qué costo tiene la nueva cédula digital?

La cédula digital cuesta 55.750 pesos colombianos, según la Registraduría Nacional.



Este valor se puede pagar, de manera presencial, en el Banco Popular, Efecty, Supergiros, Matrix Giros y Servicios S.A.S o en 4-72. En este caso, debe tener el comprobante cuando agende la cita porque el sistema le pedirá los datos de la transacción.



También, de forma virtual, a través del sistema de pago seguro en línea (PSE) cuando agende la respectiva cita.

¿Cómo solicitar la cédula digital?

Para poder obtener este documento debe:



1. Ingresar a la página web de la Registraduría Nacional y seleccionar la opción: Trámite cédula digital.



2. Completar los datos personales: nombre completo, número de documento, fecha de expedición, correo electrónico, teléfono celular, dirección y una contraseña.



3. Pagar el costo del trámite, y agendar la cita.



4. ir a la oficina de la Registraduría en la fecha seleccionada para tomar las fotos y las huellas dactilares.



5. Verificar en la página de la entidad el estado del trámite.



6. Ir a reclamar el documento en físico, una vez el sistema diga que está listo.



7. Descargar la aplicación: Cédula Digital Colombia.



8. Activar el documento digital a partir del código QR o link de activación que llega al correo electrónico.

