Lo que debería hacer el Gobierno para evitar romper la regla fiscal, según expertos

Durante los últimos días el Ministerio de Hacienda ha venido lanzando una alerta frente a los problemas de caja que se ciernen en el horizonte económico del país, más exactamente hacia octubre o noviembre, teniendo en cuenta que el recaudo tributario no quedó en los niveles esperados y esto descuadró en cierta parte las finanzas.



No obstante, el ministro Ricardo Bonilla habló por el momento de que se llegará muy cerca de los límites de la regla fiscal y no de que esta se vaya a romper. Sin embargo, desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal dicen todo lo contrario, advirtiendo de proyecciones muestran un déficit del 5,3% del PIB.



Superar este déficit, según el Carf, llevaría a que la deuda se suba al 57% del PIB en 2024, lo cual superaría el 55% que se estableció como ancla de deuda en la regla fiscal.



En este escenario, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, sostuvo que con esto se está “estirando” la regla fiscal al límite y que cualquier caída adicional en los ingresos pondría al país en un escenario de incumplimiento.



“Lo que el Gobierno deberá hacer, bajo el escenario de una excelente ejecución del presupuesto, algo que no se ha visto en el 2023 y el 2024, llevaría a la necesidad de un recorte en el gasto público en la segunda mitad de este año, porque a pesar de las actualizaciones, consideramos que los ingresos planteados no se van a cumplir”, explicó.



Portafolio hizo una revisión detenida de las fuentes y usos de los planes financieros presentados por el Gobierno durante los últimos 11 años y allí se observa que la disponibilidad inicial, es decir los recursos con los que arrancó la Nación este año fueron de $7,8 billones; la cual se constituye como la más baja del Gobierno desde 2018.



Únicamente los años 2014 ($665.000 millones) 2015 ($3,2 billones) 2016 ($3,3 billones) y 2017 ($6,8 billones) superan los recursos con los que se arrancó este año. Según lo que se proyectó inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la disponibilidad inicial para este año debió ser de $8,5 billones, dejando claro que se empieza con menos de lo pensado.



Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, “no es necesario esperar hasta octubre para reconocer que enfrentaremos un problema, no solo de liquidez, sino también un déficit fiscal. Esto fue destacado por el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal al señalar la necesidad de realizar un ajuste de 20 billones de pesos, lo que indica un exceso de gasto por encima de lo permitido por la regla fiscal”.



No obstante, este experto recuerda que los problemas de caja “sólo surgirían si no se aprueba el cupo de endeudamiento, pero parece probable que esto sea aprobado”.



Así mismo, vale la pena destacar que en enero del 2023, el país comenzaba su ejecución anual con una caja de $22,6 billones, la cual sólo se compara con los niveles que se tenían el año antes y durante la pandemia, cuando estuvo entre los $20,5 billones y $21 billones.



Es por esto que María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, sostiene que todo esto se origina por una situación muy compleja “con un alto presupuesto que no cuenta con toda la financiación, mientras que hay un gasto público alto”.



Esta crisis, según Lacouture, se podría evitar con “austeridad y ejecución eficiente del gasto público. Se deben optimizar los recursos, que siempre son escasos, a un gasto en inversión productiva y desarrollar mecanismos de financiamiento flexible que se ajusten al escenario macroeconómico, con políticas articuladas y de largo plazo entre el sector público y privado que fomenten el crecimiento económico, la generación de empleo, la diversificación productiva y la recuperación de la inversión que, adicionalmente, se impulsa por medio de certidumbre y confianza desde el Gobierno”.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio