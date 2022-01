Reglas para hacerse rico sin importar su sueldo, por Philipp J. Müller

El millonario Philipp J. Müller se ha vuelto, en meses recientes, en uno de los referentes sobre hábitos financieros. Recientemente, en su libro 'Geld Richitig', el magnate explicó las claves para que una persona se vuelva rica sin importar sus ingresos o su trabajo.



Ahora bien, para ser rico, Müller recomienda que se tiene que aprender a pensar como una persona con mucho dinero. Entender que ser rico va más allá de llevar una vida extravagante como se suele ver en las películas.



Ser millonario, según él, significa convertirse en un consumidor responsable y consciente, que sabe manejar su dinero porque ahorra, evita las deudas, controla sus gastos y analiza cada paso que va a dar en términos económicos.



A los 23 años, el alemán fundó su primera empresa de inversiones, desde allí no ha parado de generar riqueza y lograr su independencia económica.



"Para mí (independencia económica) significa poder hacer lo que quiero todos los días y durante el tiempo que quiera. Sobre todo, quiero pasar mucho tiempo con mi familia", afirmó el escritor a la revista 'GQ Alemania'.



Estos son los principales consejos de Müller para hacerse rico:

AHORRAR



​Para el empresario alemán el truco está en el estilo de vida y el consumo que lleve. Es decir, si prefiere disfrutar su día a día o un futuro ahorrando a largo plazo. "Quieres gastar dinero en el quinto par de zapatillas hoy porque piensas que las necesitas, pero luego solo las usas una vez", asegura.



Por eso aconseja siempre ahorrar una parte fija de su salario y no esperar a cuánto le va a quedar en el mes. Para Müller es posible ahorrar no solo con el sueldo. El experto considera que puede evitar gastos en los que encuentre ahorros potenciales.



Por ejemplo, llevar su almuerzo desde casa en lugar de comprar, no comprar ropa innecesaria, reparar cosas en desuso, evitar promociones y publicidades.





EVITAR CAPRICHOS

"Cabe preguntarse si realmente necesita tener símbolos de estatus como un teléfono móvil caro o un coche grande", escribe el empresario. De acuerdo con él, hay gastos que no son necesarios sino simples caprichos.



Para él, debe analizar si está en capacidad de comprar algo costoso. En este sentido, no debería comprar algo que no puede pagar o que no aprovechará al máximo. Müller dice que no deben hacerse compras guiados por las emociones.



"Puede poner una nota en su billetera que diga: ¿Realmente necesito esto?. Con el tiempo, se vuelve un hábito hacerse esta pregunta y ni siquiera necesita el papelito", manifestó al medio alemán.



PAGAR DEUDAS



Por último. Müller considera que un paso importante es evitar endeudarse. Si ya posee algunas deudas, haga un balance de sus finanzas e intente saldarlas con prontitud.



Para ello, recomienda ver su capacidad de pago y el tiempo en el que podría pagar. Así podrá crear acuerdos con la persona a la que le debe o los bancos.



Müller recomienda usar el 50 % de su salario para saldar deudas y el otro 50 % para ahorrar. "Se trata de pensar como una persona rica. Su propia riqueza, independientemente de la cantidad, crece a través del ahorro", puntualizó.



PORTAFOLIO