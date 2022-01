Llega la presencialidad: gastos escolares que están ‘por las nubes’

El regreso a la presencialidad de más de 9 millones de estudiantes traerá para las familias colombianas comprar una canasta escolar que puede estar 40% por encima de los costos que asumieron en enero de 2020, la última temporada de ‘normalidad’ educativa.



(Vea: Los retos de Colombia ante el regreso presencial a clases).

Y es que además de que se retoman esos pagos de comienzo de año, la realidad comercial por las dificultades para importar productos y materias primas deja ‘por las nubes’ estos productos para el consumidor final.



Datos de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, indican que las materias primas y productos importados han incrementado su precio en promedio 67% frente a 2019, y en un 51% comparado con finales de 2020. Esto, debido a los fenómenos de escasez y las dificultades de logística y transporte que afecta el comercio internacional.



Esta coyuntura puede llevar a que el valor de los productos tenga incrementos que ronden el 37%, especialmente en cuadernos, carpetas, resmas y marcadores, sostiene el gremio, en su seccional Bogotá Cundinamarca. Y advierte que, de todas maneras, el regreso a las clases presenciales son una buena noticia para las papelerías que se van a beneficiar de la reactivación.



Juan Esteban Orrego, vocero de seccional, explica que “las temporadas escolares, en especial la de enero, representan para las empresas del sector el 80% de sus ventas anuales y generan alrededor de 13.000 empleos temporales en Bogotá, de los cuales hasta el 40% se convierten en empleos permanentes”.



(Vea: Los niños, a vacunarse).



Tiendeo, una plataforma que hace seguimiento a las promociones y ofertas del comercio, estima que en estas semanas el valor promedio de los útiles escolares por cada hijo será un 43% más que en 2020, es decir, $489.905 pesos.



Esto incluye artículos como loncheras, morrales, lápices, cuadernos, además de uniformes (camisa, blusa, pantalón, calcetines y zapatos).



En su reporte sobre la temporada muestra el crecimiento de búsquedas de promociones y ofertas alrededor de la canasta educativa de parte de los consumidores.



(Vea: El regreso a la oficina: un termómetro de la reactivación económica).



Linio, uno de los 'marketplace' del país, indica que en las primeras semanas de enero registró un aumento del 90 % en la venta de útiles frente a las mismas semanas del 2021.



También indica una creciente compra de artículos de tecnología como computadores -que crece cerca de 140 %-, así como tablets y celulares -que muestran aumentos del 35%-.



Por su parte, la firma WorldRemit que hizo un estudio internacional para determinar el costo real de la educación en 12 países, incluido Colombia, concluye que en el país el costo del regreso a clase por estudiante puede superar el millón de pesos, siendo los uniformes el rubro más representativo.



Y concluye que “teniendo en cuenta todos los costos, planificar el regreso de un niño a la escuela puede llevar meses”.



LOS UNIFORMES



Willian Parrado, director de Investigaciones Económicas y Proyectos de Acicam, gremio del cuero y el calzado, dice que la temporada escolar es uno de los picos estacionales más importantes después de fin de año y el día de la madre.



“Hay mucha expectativa por el regreso a la presencialidad en colegios y universidades y se espera que los estudiantes consuman unos 18 millones de pares, de los cuales la industria nacional aporta el 39%, que equivale a 7 millones de pares”.



(Vea: Formato híbrido, la tendencia de los eventos pospandemia).



Especialmente, se venderá calzado colegial en cuero y deportivo en textil y material sintético para educación física.



Según Parrado, las empresas han preparado la producción de la temporada en el último trimestre del 2021 y del 40% que espera crecer la industria de calzado formal el año pasado, se estima que contribuya con 7 puntos porcentuales.



También se estima un incremento significativo en las ventas de morrales, con lo que se impulsará la marroquinería.



En le caso de los uniformes, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, explica que los altos costos de importación "han dado un espacio interesante a la industria nacional lo que se va a reflejar en la recuperación de puestos de trabajo, en la producción y las ventas”.

En el país, el costo del regreso a clase por estudiante puede superar el millón de pesos. Jaiver Nieto. EL TIEMPO

PENSIONES Y TRANSPORTE



Respecto al rubro de pensión y matrículas para colegios privados, el Ministerio de Educación fijó unos parámetros para que estos costos no sean exorbitantes. Con la resolución 19770 de 2021, señaló que “el incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2021 , del 4,44%, respecto a la tarifa autorizada en el año anterior”.



Sin embargo, también contempla otros incrementos si los establecimientos cumplen requisitos como: soportar el 80% del pago de docentes y directivos del valor que el Ministerio fija como remuneración anualmente, cuenta con certificación o acreditación de calidad, implementa estrategias de educación inclusiva e invierte en bioseguridad.



(Vea: ¿Cómo ven los colombianos el regreso al trabajo presencial?).



Así las cosas, el aumento máximo, permitido es del 7,7%, cumple con las condiciones mencionadas.



El rubro del transporte escolar, espera pasar la página de 30 meses de incertidumbre. “Tenemos muchas expectativas”, dijo Lupoani Sánchez, presidente ejecutivo de Acoltés. Las alzas en tarifas no están definidas y depende del diálogo entre partes interesadas.

PORTAFOLIO