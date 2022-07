Regulaciones de la UE impactarían la cadena de suministro del café

En el marco del tercer Foro Mundial de Productores de Café (Fmpc), celebrado el pasado 12 de julio de manera virtual, se advirtió que las nuevas regulaciones contempladas por la Unión Europea (UE) para la importación de productos agrícolas, reflejan serios riesgos de afectación a la cadena de suministros de café, según los panelistas.



Para la Federación Nacional de Café (Fedecafé), las regulaciones de la UE, como la trazabilidad de los cultivos, para identificar que en el país no se contribuya con la deforestación, son consideradas poco realistas, entre otras razones por las limitaciones que enfrentan las familias productoras, como el acceso digital limitado en las regiones cafeteras para implementar la trazabilidad de un producto agrícola desde las fincas.



De acuerdo con Juan Esteban Orduz, director de Fedecafé en Norteamérica y coordinador del Foro Mundial de Productores de Café, “las regulaciones ambientales que están colocando los países desarrollados no solo afectan al sector del café sino a varios productores agrícolas, ya que no están conectadas con la realidad”.



“Ellos dicen que cualquier producto que se produzca con deforestación no puede entrar a la Unión Europea. Sin embargo, esto debe tener una trazabilidad completa hasta la finca, que al mirarlas en la práctica no se pueden aplicar, ya que cuesta mucho dinero que el cafetero no va a poder pagar “, aseguró.



Otros de los temas a tratar fue la parte digital, que para el director en Norteamérica de Fedecafé “la mayor parte de los países productores tienen problemas de conectividad serios. Esto puede llevar a que los productores decidan incursionar en otras prácticas de cultivos domesticos, como la ganadería. El propósito final, que aunque es bien intencionado, puede terminar teniendo efectos colaterales para los campesinos”.



Exportaciones a la UE

De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con análisis de ProColombia, entre enero y mayo del 2022, Colombia exportó US$443 millones en café a la UE, 46,3% más que en el mismo periodo de tiempo del 2021.



Los principales países a los que se exportó café colombiano, fueron, Bélgica con una venta de US$138 millones, Alemania, alcanzó los US$124 millones. Para el caso de España, se exportaron US$45 millones, en Italia, se presentaron ventas de US$41 millones y Finlandia con US$27 millones.



Así mismo Países Bajos (US$23 M), Francia (US$12 M), Suecia (US$9 M), Grecia (US$4 M), Rumania (US$4 M) e Irlanda (US$2 M).



