Países desde donde más enviaron remesas a Colombia en primer semestre

Durante junio llegaron al país US$654 millones por concepto de remesas de trabajadores colombianos en el exterior, con lo que la cifra del primer semestre del año cerró en US$3.986 millones, el 58 % del monto total de lo que llegó en 2020.



De paso, según el reporte mensual del Banco de la República la cifra de los primeros seis meses del 2021 muestra un crecimiento del 29,41 % frente al idéntico periodo de 2020, cuando el monto por ese concepto llegó a los US$3.080 millones.



El mes de mayor número de entrada de remesas fue en marzo con US$789 millones, que además fue la cifra histórica más alta de llegada de estos giros de rentas de trabajo de colombianos en el exterior.



(Vea: Colombia, entre los países en donde más crecen las remesas).



De acuerdo con el balance consolidado del Emisor, en el primer trimestre del año, por concepto de remesas, llegaron de Estados Unidos US$1.000 millones, de España US$340 millones, de Chile 106 millones y del Reino Unido US$45 millones. De Venezuela solo llegaron US$180.000, de otros países llegaron US$443 y durante ese trimestre el monto total que llegó a Colombia ascendió a US$1.936 millones.



Eso quiere decir que en el segundo trimestre, la cifra total que entró al país en giros de los trabajadores fue de US$2.050 millones.



De acuerdo con las estadísticas del Banco de la República, durante el 2020, el año con la contracción más fuerte en la historia reciente por los esfuerzos para hacerle frente a la pandemia, entraron al país US$6.902 millones, 2,5 % por encima de 2019, cuando el monto que ingresó fueron US$6.733 millones.



De la cifra total de remesas que llegaron a Colombia en el 2020, desde Estados Unidos entraron US$3.572 millones, más de la mitad del monto y además representó un aumento del 10 % frente a la que había llegado en el 2019. La cifra de paso, también se constituyó en la más alta enviada desde ese país.



En Estados Unidos está cerca del 50 % de la población migrante colombiana y aunque al comienzo de la pandemia se presentaron altas cifras de desempleo en ese país, la situación rápidamente se corrigió.



(Vea: La propuesta de ONU para usar las remesas para disminuir la miseria).



Además, hay que recordar que con los millonarios planes de ayuda a los desempleados, los migrantes se vieron favorecidos y con ello el envío de recursos a sus familias en Colombia.



En los últimos 15 años, los cambios más apreciables en la entrada de remesas se han dado con países como Venezuela y Chile.

En Estados Unidos está cerca del 50 % de la población migrante colombiana y es el país desde donde más llegan remesas. iStock

El primero, que llegó a ser el segundo socio comercial de Colombia y hacia donde desde las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado emigraron miles de trabajadores, especialmente mano de obra no calificada, fue un importante emisor de remesas hasta el año 2000.



Los cambios que se dieron en las políticas económicas de ese país, sumado a la destrucción de buena parte de su aparato productivo y que generó un alto desempleo, ocasionaron un desplome en la remesas enviadas a Colombia.



El último año de buenas cifras en envío de remesas desde ese país se dio en 2013, cuando llegaron US$492 millones, aunque ya desde el 2006 se veían fuertes altibajos. En el 2020, desde Venezuela apenas llegaron a Colombia US$860.000.



De acuerdo con Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los colombianos aprovecharon para enviar esos recursos de países donde no hubo cierres completos.



Otro factor que considera clave es que “muchos de ellos que tenían ahorros esperando una mejor tasa de cambio, y al ver que esta ha subido motivó el envío de recursos, pues al monetizarlo, reciben más pesos por los dólares”.



Analistas económicos dicen que esos recursos han contribuido a mantener altas cifras de consumo, no solo para gastos diarios, sino para otros rubros más duraderos como vivienda, aprovechando los subsidios que el Gobierno estableció para ese rubro.



(Vea: Países desde donde más y menos se enviaron remesas a Colombia en 2020).



Para el profesor de finanzas, “no siendo todo malo por efectos de la pandemia, esta es una noticia que se prestó para que se hiciera ese tipo de cosas”, y ayudó a que el año pasado se presentaran unas buenas cifras en venta de vivienda.



Además, considera meritorio que el envío de remesas sean más masivas y advirtió que esa cifra puede seguir subiendo.



“Deberíamos acostumbrarnos a ver remesas muy encima de los US$6.000 millones”, agregó. La cifra de remesas de los trabajadores colombianos en el exterior representa el 2 % del PIB de Colombia.



PORTAFOLIO