En los últimos 10 años llegaron US$66.650 millones en remesas

En promedio, cada día del 2022 llegaron al país cerca de US$26 millones por concepto de remesas desde el exterior, una cifra récord por octavo año consecutivo, lo que quiere decir que el país recibió un total de US$9.427 millones.



El dato representó un incremento del 9,7% frente al del 2021 cuando la cifra ascendió a US$8.595 millones, y frente a una década atrás, significó un alza de 137%, lo que indicó el dinamismo que estos recursos, que en su mayoría son rentas laborales de colombianos.



El impacto de dichos recursos ha sido analizado en diversos estudios que han mostrado el impacto social y económico que representan para varias regiones del país.



Y precisamente, en la última década, el ingreso de esos recursos alcanzó los US$66.650 millones, de acuerdo con los registros del Banco de la República.



Haciendo una revisión de las cifras, durante octubre, mes en el que se presentó una fuerte devaluación del peso frente al dólar, pues este alcanzó a acercarse a los $5.000, fue el que registró el mayor ingreso de remesas, con US$894 millones, es decir que en solo ese periodo esos recursos pudieron haber representado cerca de $4,5 billones.

En contraste, el mes de febrero fue cuando menos remesas entraron al país el año pasado, y el registro fue de US$647 millones.



En diciembre, los colombianos en el exterior enviaron US$849 millones, lo que se constituyó en el tercer registro más alto del 2022.



Hace algunas semanas el Banco de la República presentó el informe de remesas que llegan a Colombia de la balanza cambiaria, y en ella la cifra del año pasado ascendió a US$10.981 millones.

Inquietud por duración

Como en todo fenómeno económico hay ciclos, el de la buena racha que han registrado estos recursos, algunos consideran que podrían, aunque no caigan, sí moderar sus crecimientos, aunque otros dicen que se mantendrán altos.



Esto, con base en los últimos anuncios de una posible desaceleración en países como Estados Unidos, de donde viene más del 50% de esas rentas. Diego Rodríguez, managing director de Bosk Capital, afirma que en teoría las remesas deberían desacelerarse, pero en la práctica “creo que seguirá el boom de remesas para Colombia. Seguiremos creciendo en ese frente”.



Considera que pese a una posible desaceleración, el empleo en EE. UU. y Europa se mantiene fuerte. Especialmente el relacionado a servicios.



Otro factor que menciona es que el precio del dólar hace muy atractivo los trabajos temporales. “El salario mínimo en EE. UU. está alrededor de US$4.000 al mes. Con esto, una persona va y trabaja en un oficio por 3 a 6 meses y genera un ingreso muy superior”, asegura.



Adicionalmente, dijo que “la parte migratoria para empleos temporales está abierta y es una opción, sin contar la opción que tomen algunos de hacerlo sin documentación. Ese flujo de recursos es inflacionario, el dólar alto lo potencia y es difícil de controlar vía tasas de interés”.



Por su parte, Juan David Ballén, jefe de Investigaciones Económicas de la firma Casa de Bolsa, asegura que las economías desarrolladas, partiendo de EE. UU. y pasando por Europa, que es de donde proviene la mayor cantidad de remesas, van a presentar un menor crecimiento económico que en 2022.



Así, “es de esperarse que el desempleo no se siga reduciendo o eventualmente se eleve, lo cual terminaría influyendo en una menor entrada de remesas hacia nuestro país. Debido a lo anterior es que este año también se prevé un menor crecimiento económico en Colombia ya que una menor entrada de remesas enfriaría un poco el consumo de los hogares”, asegura Ballén.



Por su parte, Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria, considera que “de todas maneras hay un espacio para que las remesas de los trabajadores sigan llegando a la economía colombiana, pues esa parte de trabajo no calificado que se sigue demandando de manera importante en ese país, es el que más manda recursos a Colombia”.



El analista de Scotiabank Colpatria anticipó que para este año la cifra por ese concepto podría superar fácilmente los US$10.000 millones e incluso los US$11.000 millones.

El origen

El mayor registro migratorio de los colombianos es EE. UU. por lo que de allí viene la mayor cantidad de dinero por remesas, seguido de España, país que desde hace 15 años comenzó a evidenciar la llegada de miles de colombianos, atraídos por el idioma y los altos ingresos.



Hace poco un análisis del Banco W, que moviliza una cantidad importante de remesas, dijo que para el 2023 se prevé un impacto significativo en el envío de esos recursos al país, producto de factores en el exterior como el aumento de tasas, la contracción económica (o crecimientos muy bajos) y el posiblemente aumento de desempleo.



“Todos los factores anteriores y sumando los resultados de la economía en Colombia, genera un espacio de reflexión en quienes reciben estos dineros para que los puedan ahorrar para el futuro”, dice.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio