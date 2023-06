Renovación licencia de conducir: verdades y mentiras del proceso

El plazo para realizar la renovación de la licencia de conducción está cada vez más cerca.



El 20 de junio se cumple la fecha límite para que los más de 4 millones de ciudadanos a los que se les vence este documento puedan realizar este trámite.



Para evitar confusiones con esta obligación, aquí le contamos algunos mitos y verdades que giran alrededor de este proceso.



Verdad: lo pueden multar por no renovar la licencia



La renovación de este documento de identificación es una exigencia legal que se realiza con el objetivo de examinar las capacidades de los conductores para poder hacer uso de un vehículo sin poner en riesgo su vida y la de los demás. El no realizarlo puede acarrear sanciones.



De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el conducir con una licencia vencida, adulterada o de una categoría distinta a la clasificación del vehículo tiene como resultado una multa por $309.336, así como la inmovilización del auto por parte de las autoridades de tránsito.



Mito: solo hay un costo para realizar el trámite

El Minstransporte ha señalado que el valor de este procedimiento varía en cada organismo de tránsito, de acuerdo con las tarifas por los derechos de tránsito que autorizan las Asambleas y Concejos de cada entidad territorial.



Verdad: este plazo no aplica para todas las licencias



Para identificar si debe realizar el trámite de renovación antes del 20 de junio de 2023, su licencia debe contar con alguna de las siguientes características:



1. Si tiene vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022.

2. Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice INDEFINIDO.

3. Si su licencia no tiene fecha de vencimiento.



Si su licencia de conducción no hace parte de las cubiertas por la Ley 2161, debe renovarla de acuerdo con la fecha de vencimiento que indica su pase en la parte posterior. También es importante destacar que cada categoría de licencia de conducción puede tener una fecha de vencimiento diferente.



Para verificar esta información puede realizar la consulta por documento de identidad a través del portal web del Runt.



Licencia de conducción FOTO: Jaime Moreno. EL TIEMPO

Mito: este plazo también aplica si ya no maneja ningún vehículo



El Ministerio de Transporte indica que las personas que NO conducen vehículos no deben renovar la licencia de conducción dentro de esta fecha límite. Este proceso se debe realizar si maneja algún carro, moto u otro tipo de parque automotor en las vías del país.

Verdad: el proceso también se puede hacer de manera virtual



En el caso de Bogotá, este trámite se puede llevar a cabo por medio de la Ventanilla Única de Servicios. Con esta opción, los ciudadanos pueden enviar los documentos necesarios para la renovación, permitiendo avanzar el proceso en línea.



Los requisitos necesarios para realizar la renovación consisten en presentar el documento original, estar a paz y salvo y no tener multas pendientes, tener certificado del pago de la solicitud del trámite y certificado de exámenes médicos expedido por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).



Mito: existe una licencia digital



El pase aún no está disponible en formato electrónico. Sin embargo, sí es un proyecto que se tiene contemplado para evitar que los usuarios se expongan a sanciones.



Aunque aún no es posible disponer de este documento en forma digital, se puede consultar en línea y en tiempo real la información que reposa en el Registro Nacional Único de Tránsito (Runt).



Presentar estos datos a los agentes de tránsito al momento de una inspección es válido, de acuerdo con la circular No 20221010000601 del 3 de enero de 2022.



