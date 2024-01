Renta Ciudadana: los cambios para usuarios de Familias en Acción y Devolución del IVA

Renta Ciudadana será el programa de ayudas y transferencias monetarias que beneficiará a una parte de los colombianos en este año, aunque hay que cumplir con ciertos requisitos dispuestos por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Para dejar clara la intención de este subsidio, la directora de transferencias del DPS, Yohanna Cubillos, explicó para EL TIEMPO cómo funcionará este programa este año, y habló sobre las novedades que tendrá.



La funcionaria dejo claro que más de 2,8 millones de hogares colombianos que están en situación de extrema pobreza recibirán la transferencia monetaria y harán parte de una ruta integral de atención, cuyo objetivo es ayudar a las personas a superar la pobreza.

"Queremos atender a todos los hogares en pobreza extrema. No se quedaría ninguno por fuera, como pasaba de pronto con los anteriores programas; había inscripciones y muchos hogares no se alcanzaban a inscribir", explicó.



Los hogares que estarán focalizados serán asignados a cuatro líneas de intervención o grupos, según su puntaje en el Sisbén y las condiciones de cada uno:



1. Valoración de cuidado: agrupará a los colombianos catalogados en pobreza extrema, del grupo A del Sisbén IV, con madres cabezas de hogar y quienes tienen niños y niñas de menos de seis años y personas con discapacidad.



2. Colombia sin Hambre: estarán los demás hogares considerados en pobreza extrema, del grupo A del Sisbén IV, y con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.



3. Fortalecimiento de capacidades: tendrá a los hogares en pobreza moderada, es decir, grupo B del Sisbén IV.



4. Atención de emergencias: solo si se declara una emergencia, se activan las ayudas para las familias en situación de desastre, crisis, entre otros.



"Buscamos generar capacidades porque eso no solamente va a repercutir en indicadores, sino realmente en la calidad de vida de miles de personas que hoy en día no tienen con qué comer, no tienen oportunidades, no tienen información para poder salir de esa situación de pobreza extrema y poder dar ese salto para tener una vida mejor", agregó la directora de transferencias monetarias del DPS para EL TIEMPO.



Lo que pasará para usuarios de Familias en Acción y Devolución del IVA

La funcionaria detalló que los hogares que venían recibiendo ayudas del programa Familias en Acción pasarán a tener un acompañamiento del Gobierno Nacional para acceder a otro tipo de servicios.



"Renta Ciudadana va a realizar un proceso de focalización, donde seguramente algunos de los beneficiarios que eran parte de la Devolución de IVA y de Familias en Acción van a poder ingresar. Aquí vamos a tener unas intersecciones porque muchos de los que estaban en estos programas van a poder estar en Renta Ciudadana", comentó.

También se verán cobijados a modificaciones aquellos colombianos que hacían parte del programa Devolución del IVA, el cual entrega una compensación económica a los hogares.



"El programa de Devolución de IVA continúa, pero va a ser parte de Renta Ciudadana. Se va a integrar. Es decir, un beneficiario que haga parte de Renta Ciudadana también va a recibir Devolución de IVA", aclaró.

Y agregó: "Devolución de IVA va a seguir atendiendo dos millones de hogares en pobreza extrema. Van a pasar de recibir los 90.000 pesos que estamos entregando en Devolución de IVA a hasta los 500.000 pesos que vamos a entregar en Renta Ciudadana".



