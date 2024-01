Renta Ciudadana 2024: estas son las primeras personas que recibirán el subsidio

Renta Ciudadana es el programa de subsidios que recibirán determinados ciudadanos que se encuentren en una situación económica y de viuda vulnerables.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es la entidad encargada de coordinar este programa de subsidios estatales y recientemente expidió la resolución que lo reglamenta.



Dicho decreto menciona que en la primera etapa, la transferencia monetaria de Renta Ciudadana la dará prelación a los hogares que tengan una mayor carga de cuidado.

Se menciona que los hogares que cumplen aquella condición son:



- Hogares en situación de pobreza extrema, con jefatura monoparental, es decir, un único responsable del hogar. El DPS priorizará la jefatura femenina, con niños y niñas menores de seis años, que, según la información registrada en el Registro Social de Hogares, estén clasificados entre los grupos A01 al A05 del Sisbén IV.



- Hogares en pobreza extrema en los que al menos uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad, que requiera asistencia personal o cuidado.



- Unidad de Intervención indígena, con niñas y niños menores de seis años, registrados en los listados de población indígena construidos por Prosperidad Social.



Cabe resaltar que el programa no tiene inscripciones, pues Prosperidad Social se encarga de revisar los datos reposados en el Sisbén IV, el Registro Social de Hogares y los listados de población indígena.



"Le apostamos a que la gente no dependa de los programas sociales, sino que empiece a generar ingresos, porque un subsidio no saca a nadie de la pobreza", sentenció Laura Sarabia, directora del DPS.



Cabe resaltar que la primera etapa de Renta Ciudadana estará focalizada en hogares en extrema pobreza, con jefatura monoparental, niños menores de seis años, personas con discapacidad y/o población indígena, quienes están en los grupos A01 al A05 del Sisbén IV.



Prosperidad Social anunció que en los próximos meses habrá otra línea de intervención de Renta Ciudadana para otros hogares de los grupos A y B del Sisbén. Deberá estar pendiente para revisar si es beneficiario.



