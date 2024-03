Guía para entender cómo funciona el programa de Renta Joven 2024

Renta Joven es un programa promovido por el Departamento de Seguridad Social (DPS) que tiene como objetivo brindar un apoyo económico a los jóvenes que adelantan sus estudios de educación superior, en los niveles profesional, técnico y tecnológico.



Así las cosas, los estudiantes del país que cumplan con una serie de condiciones tendrán la oportunidad de recibir una ayuda monetaria. De acuerdo con el DPS, "se busca que tengan un recurso durante sus estudios, porque necesitan para el transporte, fotocopias, alimentación, computador".

Para tener claridad sobre los requisitos y el proceso de inscripciones, la entidad hizo algunas aclaraciones.

Requisitos para hacer parte del programa

Para ser participantes de la iniciativa, los jóvenes que integren el programa deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener entre 14 y 28 años.



- Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (11°).



- Estar registrado en el Sisbén IV y pertenecer a un grupo de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad (grupos A, B o C). O ser parte de la población indígena.



- Estar matriculado en algún programa de los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad.



- No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado.



- No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz.

¿Y las inscripciones?

El DPS será la entidad encargada de identificar, mediante las bases de datos del Estado, a los potenciales beneficiarios del programa. Una vez culminado este proceso, se les notificará a los aspirantes cómo y cuándo se realizarán las inscripciones.

La entidad también recordó que los cupos se otorgarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para cada vigencia.

Qué pasará con los miembros de Jóvenes en Acción

Cabe recordar que Renta Joven sustituyó a Jóvenes en Acción. En ese sentido, los beneficiarios de esta iniciativa que al 31 de diciembre de 2023 estaban activos pasarán a formar parte del nuevo programa si cumplen con los requisitos estipulados.

"Si hay un joven que no cumple con uno de los criterios, por ejemplo, que su Sisbén le subió al grupo D1, pero estaba en Jóvenes en Acción, lo seguiremos atendiendo. Entrará en un proceso de transición hasta que finalice sus estudios", destacó Prosperidad Social.

¿De cuánto es el subsidio?

El monto del auxilio económico puede variar dependiendo del tipo de institución en la que estudia el beneficiario.

En caso de estar en una universidad, podrá recibir $ 400.000 por la matrícula de cada semestre académico y otros $ 400.000 si culmina el semestre con promedio mayor a 3.0 (puede obtener $ 200.000 más si el promedio es superior a 4.0).

En lo que se refiere a los aprendices del Sena, el auxilio mensual será de $200.000.

