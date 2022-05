Repuntan las tasas en CDT y las cuentas de ahorro

Archivo particular

Con el aumento de las tasas de interés del Banco de la República a partir de septiembre de 2021 como fórmula contra la inflación, el costo del crédito ha comenzado a encarecerse, pero en el caso de los recursos que los clientes de las entidades financieras les llevan en forma de ahorro o inversión también repuntan.



Además, en esa transmisión de la tasa de política monetaria del banco central hacia los recursos del público influye no solamente ese factor natural, sino también los nuevos requerimientos de protección de capital hechos por la regulación internacional de Basilea III.



Y es que en medio de la normalización de la política monetaria, en el canal del crédito los bancos implementan dicho acuerdo, que ha generado competencia por recursos en especial en plazos de más de un año, lo que ha ocasionado que al captar a más largo plazo tengan que subir las tasas de los CDT.



En abril de 2021 la tasa de interés de política monetaria estaba en mínimos históricos al ubicarse en 1,75% y para abril pasado, que corresponde al periodo de análisis, alcanzaba el 5%, es decir un aumento de 325 puntos básicos, de acuerdo con el Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Según cifras de la Superintendencia Financiera, el aumento promedio ponderado de las tasas de captación de CDT a un año de los bancos es de 616 puntos básicos, es decir que el mercado ha sobrerreaccionado o anticipado los movimientos del Emisor.



En cuanto al diferencial de tasas no se observan cambios relevantes, es decir, cuando la tasa de interés del Emisor se ubicaba en 1,75%, la tasa promedio ponderada de los bancos alcanzaba el 2,66%, es decir 91 puntos básicos por encima. Actualmente, este mismo diferencial es de 116 puntos básicos, al calcular la diferencia entre el 6,16% que es la tasa ponderada menos el 5% que para abril se tenía como tasa de referencia.



En síntesis, según Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero, lo que se observa es un “sostenido aumento en las tasas de interés de captación para CDT a 360 días, que en muchos casos supera las expectativas y explicado por temores frente a mayores niveles de inflación. Es muy probable que este comportamiento se mantenga al menos hasta julio, lo que sería eventualmente un punto óptimo para abrir CDT”.



EL AHORRO, TAMBIÉN



Pero así como se está viendo un buen momento para quienes tienen liquidez y buscan opciones de inversión sencillas y fáciles de realizar como los CDT, las cuentas de ahorro, un instrumento de disponibilidad inmediata para el cliente, también está registrando tasas de interés medianamente atractivas, cosa que no es muy común.



En términos generales se tiene que durante el último año se ha dado un aumento generalizado por parte de los bancos en las tasas de interés que remuneran los depósitos en cuentas de ahorro. Si bien es cierto que usualmente esas tasas han resultado ser demasiado bajas, la coyuntura actual ha dejado ver que algunas entidades han decidido mejorar significativamente este monto.



Según el Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al comparar las tasas de un año atrás con las vigentes se tiene que, Banco Itaú mejora al pasar de 1,04% E.A. a 3,41% E.A., ubicándose como una de las entidades que reconoce un mejor rendimiento a los depósitos.



En términos generales se concluye que la transmisión de las decisiones de política monetaria sumada a temores frente a aumentos en el costo de vida siguen explicando la fuerte competencia entre entidades bancarias por la captación de recursos. Al mismo tiempo se ven beneficiados los ciudadanos con los recursos para mantener depósitos o inversiones tradicionales de bajo riesgo.



