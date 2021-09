Tenga en cuenta: se vence el plazo para pagar el ICA en Bogotá

Archivo particular

Entre el 6 y el 10 de septiembre se cumplirá el plazo para declarar y pagar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), del régimen común, en Bogotá, correspondiente al tercer bimestre del 2021.

La fecha final para cumplir con el impuesto está relacionada con el último dígito del documento de identificación:



- Lunes 6 de septiembre: 0 y 1.

- Martes 7 de septiembre: 2 y 3.

- Miércoles 8 de septiembre: 4 y 5.

- Jueves 9 de septiembre: 6 y 7.

- Viernes 10 de septiembre: 8 y 9.



Eso sí, tenga en cuenta: si le toca el lunes 6, pero no puede, tendrá plazo hasta el viernes 10 para hacerlo, ese día es la fecha final.



Si definitivamente no cumple con la obligación hasta ese viernes, "deberá asumir la sanción por extemporaneidad y los correspondientes intereses moratorios", informó la Secretaría de Hacienda de Bogotá.



La declaración del ICA debe hacerse únicamente por la Oficina Virtual y el pago podrá realizarlo ahí mismo o de manera presencial. Haciendo clic aquí puede ingresar a la Oficina Virtual.



A la fecha, el recaudo del ICA alcanza 2,48 billones de pesos.



El pago del cuarto bimestre del ICA será del 8 al 12 de noviembre del 2021 y el del quinto, del 6 al 13 de diciembre de 2021.



Vale la pena recordar que el ICA se genera "por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios que se desarrollan de manera permanente u ocasional en un inmueble determinado, sea que exista establecimiento de comercio o no", aclaró el blog Rankia.



