Autosuficiencia y precio de transporte, los retos del gas

En 2021, el gas natural representó 21% del consumo energético nacional. De esta forma se constituye como el segundo con mayor participación después del petróleo, de acuerdo con información de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Si bien el mayor volumen de consumo de gas proviene del sector industrial (32%), es en el sector residencial en el que hay un mayor número de conexiones, siendo 10,4 millones de los 10,6 millones que hay en total.



“El país registra casi un 80% de cobertura en áreas donde hay perímetro de red y 67% del total de hogares tiene conexión a gas natural”, señaló Luz Stella Murgas, presidente de Naturgás. Estos temas tienen una mayor relevancia en el marco de la aceleración energética que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, dado que no promoverá nuevos contratos de exploración de este energético.



Colombia actualmente es autosuficiente en términos de gas. Cuenta con empresas que producen como Ecopetrol, Hocol, Canacol y Lewis Energy, entre otras; así como un sistema de transporte (principalmente cubierto por TGI, Promigas, Progasur y Promioriente) y comercialización manejado por Vanti, EPM, Gases del Caribe, Surtigas, Llanogas, entre otras. Se trata de un complejo sistema de actores que permiten que la cadena de valor sea completamente local. Con esto el país ha logrado que la leña deje de ser el principal energético para la cocción, por ejemplo. Esto “permite prevenir enfermedades y muertes cardiorrespiratorias debido a material particulado”, recalcó Murgas.



Adicionalmente, gracias a la autosuficiencia del país, eso quiere decir que el país no está expuesto a la volatilidad de precios que se ha visto a nivel internacional. Jorge Durán, gerente de regulación de Naturgás, explicó que esto hace que el energético sea muy competitivo en precios y por ende supla las necesidades sociales del país.

Este ahorro lleva a que las familias puedan reducir su pobreza energética y mejorar condiciones de seguridad, incluso mayores que usando GLP o los cilindros de gas, explicó Giovanna Gómez, gerente de Llanogas. Por esto, la empresa está en planes de expansión para sus redes, con trámites para llegar a zonas en nueve municipios de Cundinamarca y Meta. Caso similar al de Efigas, que opera en el eje cafetero, y que tiene planes para crecer su cobertura en zonas rurales y centros poblados.



En la medida en que hay más usuarios residenciales, industriales, de transporte, entre otros, se requerirá de un mayor volumen y una infraestructura más grande. Juan Pablo Henao, vicepresidente de desarrollo comercial de TGI, señaló que el avance no ha significado un incremento importante en la demanda de gas, por ende el primer reto tiene que ver con este factor.



Aún con esto, la Upme prevé que a 2027 haya un déficit en el balance del energético. En 2024 se daría en el interior del país, explicó Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo de Promigas. Sin embargo, gracias a la bidireccionalidad que hace poco anunció que se pondría en marcha entre los gasoductos de TGI y Promigas, esto permitirá que los sistemas puedan complementarse en caso de déficit. Sin embargo, este es uno de los principales retos.



Murgas señaló que el país debe continuar con la exploración, para que el país cuente con el necesario para satisfacer la demanda y hacer la transición energética. Esto evitará que el país tenga que recurrir a importación que es más caro y no genera empleo ni desarrollo local, asegura.



Henao afirmó que el país debe contar con planes b y c para un momento de déficit, pero que el objetivo principal es contar con el suministro nacional.



Sin embargo, hay otros retos relacionados con el transporte, por ejemplo. Al respecto, el experto de TGI señaló que se debe trabajar en temas de metodología tarifaria para el transporte. Por esto, explicó que van a proponer un sistema de estampillado en los tramos de la empresa, que permita cambiar el modelo de cargos por distancia, que hace que zonas como Valle paguen las tarifas más altas de gas. “Eso haría que se puedan aplanar algunas distorsiones que hay en el cargo por distancia”, explicó.



Estos retos de abastecimiento y transporte serán las claves en la gasificación del país.

