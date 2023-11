'El acuerdo está en la reactivación': los retos económicos que tiene el país

“A diferencia de la recuperación pospandemia, termina este 2023 con menos crecimiento y más impuestos, menos ventas del comercio y más desistimientos en la compra de vivienda, menos producción industrial y más habitaciones de hotel desocupadas. Ya no se puede hablar de bonanza en el consumo, sino de caída en el gasto de los hogares, en los niveles de inversión, en las exportaciones agropecuarias, petroleras y de manufacturas, en las obras civiles y de infraestructura”, fueron las palabras del director de Portafolio, Francisco Miranda Hamburger.



Esta fue la radiografía de la coyuntura del país que mostró en la entrega de los Premios Portafolio 2023.



Sin embargo, no desconoció los puntos positivos del devenir económico, como haber superado el pico de la inflación en marzo pasado y el sostenimiento de una tasa de desempleo de un dígito (9,3%); pero no dejó de advertir los peligros que amenazan el crecimiento.



“La variación anual de precios no desciende a la velocidad necesaria para un alivio sustancial en las tasas de interés mientras que el comportamiento desestacionalizado del empleo muestra ya pérdida de puestos de trabajo”.



El ambiente político y de la opinión pública cambió. “Incluso esa euforia por cambios sociales que desató la llegada al poder del primer gobierno de izquierda hoy se ha disipado en medio de expectativas incumplidas y desfase de prioridades. Una sociedad en camino de desencantarse de un anhelo de mejora en sus condiciones sociales y económicas no es motivo de celebración para nadie, ni siquiera para quienes militan en las antípodas ideológicas del actual Gobierno Nacional. Mucho menos para un mundo empresarial en busca de certidumbre, estabilidad y proyección”, anotó el directivo.



“Independiente del rumbo del entusiasmo ciudadano por las reformas, sería un craso error, en especial para los empresarios, confundir la relativa pérdida de capacidad política de la Casa de Nariño para impulsar transformaciones con la urgencia de la sociedad de experimentarlas. Peor que presenciar que un futuro no se materializa, es no poder aspirar a ningún futuro. La desesperanza es terreno fértil para la continuación del populismo y puede abrir la puerta a extremismos nihilistas y soluciones facilistas”.



Después del diagnóstico, el Director de Portafolio entregó una ruta alternativa, que tampoco parece fácil para sortear la realidad del país.



“Está peligrosa combinación de cambio potencialmente frustrado con desaceleración económica debe preocuparnos a todos. Aunque las propias acciones del Gobierno contribuyan, en ocasiones, a alimentar este cóctel, el sector privado debe aprovechar todos los espacios que se le presenten para buscar enfriar el fuego que genera el pulso ideológico que Colombia atraviesa hoy. Intentar, así fracasen sus voceros con frecuencia, algunos aquí presentes, de equilibrar el furor reformista con la calma institucional, el desborde de la utopía con la racionalidad de la economía y la infinidad de los sueños con las limitaciones de la ejecución”.



“¿Son los empresarios los únicos responsables de la ingrata tarea de echar anclas para que el barco de la Nación pueda aguantar la tormenta de sectarismo ideológico y freno económico que ya se cierne sobre todos? Claro que no, pero cumplen, como encargados de los motores de la producción y capitanes de industria, comercio, construcción y servicios, con un rol preponderante en cualquier estrategia para recuperar las actividades productivas del país. No hay plan contracíclico exitoso sin la proactiva participación de las empresas, sus dueños y sus directivos. La cara de la reactivación de la economía de Colombia es empresarial y mayoritariamente privada”.

Respecto a la reunión del Presidente con 10 grandes empresarios la semana anterior, Miranda indicó que “desde la perspectiva del comentario político es fácil caer en el escepticismo a raíz del sesgo antiempresarial de la actual administración y de la dificultad para trasladar esas conversaciones en políticas tangibles”.



Pero destacó que “desde la esfera de la economía y los negocios, la potente simbología de esa foto abre una ventana de oportunidad para el diálogo y la construcción de la confianza necesaria para poder enfrentar lo que nos espera como país en el 2024. No basta con la audacia de juntar visiones tan alejadas, sino que son necesarias la disciplina para traducir ideas en acciones y la capacidad para hacer que las cosas pasen. La lógica de la política (sana para la democracia) invita a la confrontación y al juego suma cero, mientras que la lógica de las empresas -imprescindible para la economía- empuja a la identificación de oportunidades, la perenne búsqueda de acuerdos y las soluciones gana-gana”.

Ganadores Premios Portafolio 2023. Diego Caucayo / Portafolio





Los valores: Confianza

“Más que entrar en el detalle de medidas sectoriales y trasversales que el Ejecutivo podría desde ya aplicar, permítanme enfocarme en los valores que deberían guiar cualquier puente que se tienda entre la Casa de Nariño y los empresarios: grandes, medianos y pequeños. El primero es la confianza. Construir confianza se alimenta tanto de mensajes como de muestras. Por ejemplo, detener el lenguaje agresivo y reforzar ese tono dentro de los altos funcionarios del Gobierno sería un gesto en esa dirección, así como un llamado a la prudencia en el pulso por el salario mínimo”, precisó el directivo.



“Segundo, la seguridad. Y no sólo la jurídica para poder atraer la inversión y avanzar los proyectos, sino también la física en los territorios donde los colombianos sufren de secuestros, extorsiones, violencia y zozobra. La política de ‘paz total’ requiere una completa revisión y un ajuste que integre las capacidades de la fuerza legítima del Estado. Cumplir los contratos y los compromisos, así como brindar la tranquilidad sobre licencias, trámites y demás requisitos estatales facilitará la inversión y agilizará los proyectos hoy en fila”.



“El tercer valor son las reglas estables y el respeto por la institucionalidad. La Corte Constitucionalidad y la junta directiva del Banco de la República han ratificado en decisiones recientes el valor de entidades independientes, con la vocación de contrapesos. El Congreso en este año tampoco ha sido un escenario que le ha dado visto bueno a todas las iniciativas gubernamentales. Otro ha sido el caso de la institucionalidad regulatoria, en energía y gas, por ejemplo, que alcanzó a ser recientemente diezmada”.

Y anotó “este es el mejor momento para la defensa orgullosa, abierta y vigorosa de las empresas de todos los tamaños como institución social, como motor económico, como promotor de la innovación, como expresión de la libertad de asociarse y como piedra angular de la economía social de mercado. Defensa que asimismo se alimenta de los aportes de las compañías privadas a la protección ambiental, la equidad y la diversidad, el apoyo a comunidades vulnerables y la inclusión para poblaciones con múltiples vulnerabilidades. Centenares de postulados a los Premios Portafolio en sus 29 versiones son testigos silenciosos y pruebas fehacientes de esa transformación del empresariado colombiano en su responsabilidad social y su preocupación por el entorno”.



Miranda terminó agradeciendo a los postulados, a los galardonados, al jurado, a la firma auditora y a la Casa Editorial EL TIEMPO.



