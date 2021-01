Revaluación del peso, la tendencia del mercado en el arranque de 2021

Pese al nuevo año, los mercados en el corto plazo continuarán con la tendencia de la última parte del 2020, es decir, valorización del mercado accionario, revaluación del peso y estabilidad en las tasas de interés.



Así lo estiman analistas de mercados, para quienes factores como la reforma tributaria, la revisión de la calificación de riesgo de Colombia, el futuro del déficit fiscal, la vacunación contra la covid-19 y el proceso preelectoral que se iniciará, se constituirán en las principales claves de la agenda.



José Ignacio Lopez, jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana dice que en un contexto de sostenida incertidumbre, “esperamos que en la medida que la campaña de vacunación en las economías desarrolladas continúe, veremos una recuperación progresiva de los flujos de capitales hacia economías emergentes y unos mayores precios de las materias primas. Esto tendrá un efecto positivo sobre los activos de economías emergentes, incluyendo Colombia”.



Dijo que se espera un rebote en los precios de muchas de las compañías del Colcap, que debería superar los 1.500 puntos y subir cerca del 15% en 2021, frente a una desvalorización del 13,5% en 2020.



La valorización también sería por un mayor apetito por los activos de renta variable de extranjeros y locales, y frente al peso dijo que se espera una apreciación adicional. “No obstante, dado que ya hemos visto una corrección importante en las últimas semanas, el espacio de valorización es ahora menor”. En el primer semestre el peso “se puede apreciar cruzando el nivel de los $3.400 en búsqueda de niveles de $3.200, pero no se descarta una debilidad posterior en la moneda que llevaría el tipo de cambio en el segundo semestre a niveles similares a los actuales”. Hay que recordar que en 2020 hubo una devaluación del 4,74%.



Ademas, se espera relativa estabilidad en las tasas de corto plazo y valorización en la parte media de la curva de rendimientos, impulsado por la liquidez.



Para la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia hay optimismo en el mercado accionario local para 2021. Dice que si bien el mayor avance se dio durante los dos últimos meses, falta camino por recorrer para alcanzar los niveles de inicios del 2020.



Y señala que hay apetito de inversionistas extranjeros, los cuales mostraron una posición compradora neta por primera vez al cierre del año 2020.



Bancolombia dice que hay que tener en cuenta que el mercado puede verse afectado por los recientes rebrotes de covid-19, que puedan limitar el proceso de reapertura económica no solo en Colombia sino a nivel mundial.



Destaca la estabilidad de la política monetaria en 1,75%, pero según el cierre de inflación de 2020 y la actualización de pronósticos puede haber una probabilidad no despreciable de recorte en la tasa repo.



En cuanto al dólar, el pronóstico de enero de 2021 es $3.690 en el escenario base y $3.402 en el optimista, “pero a la luz del spot actual y el cierre de diciembre, creemos que lo más probable es que en enero se encuentre más cerca de nuestro escenario optimista”.



Andrés Moreno, analista y consultor financiero dice que “el mercado accionario está subvalorado y pueden venir capitales invirtiendo a pesar de que se pueda perder el grado de inversión”.



Así, se prevén acciones al alza enero y febrero con la tarea de recuperar la pérdida del año pasado, dice.



Para Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, si bien las políticas monetarias y fiscales se mantendrán expansivas, el avance de la pandemia es un reto para la economía.



Dijo que se espera que el debilitamiento generalizado global del dólar continúe y además podría reflejar el efecto de los flujos de monetizaciones de endeudamiento externo. No obstante, la volatilidad continuará pues el escalamiento de contagios sigue a nivel internacional y local, y ante esto cualquier cambio en la perspectiva de crecimiento económico afectaría a los mercados, principalmente el cambiario.