Revisar, pero no renegociar: la petición del TLC con EE. UU.

Tal como se anunciaba en su programa de gobierno, el próximo mandatario del país, Gustavo Petro, ya adelanta estrategias para renegociar los tratados de libre comercio (TLC) del país. En las últimas horas se delevó la intención de hacerlo con el firmado con Estados Unidos, el principal socio comercial.



Es importante recordar que este acuerdo de libre comercio con la primera economía del mundo cumplió el pasado 15 de mayo 10 años de vigor.



De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y presentadas por Amcham Colombia, desde 2012 hasta el 2021 el comercio bilateral, en el marco del TLC, ha alcanzado los US$127.183 millones, donde las exportaciones minero-energéticas llegan a los US$74.266 millones, es decir, el 58,4% del total. Mientras, las ventas externas de los no mineros, fueron por US$52.917 millones, lo que equivale al 41,6% de la participación.



El anuncio de renegociación lo realizó el senador liberal Luis Fernando Velasco, encargado del empalme presidencial y quien estuvo presente en una reunión con funcionarios estadounidenses.



“Solicité al Gobierno americano renegociar el TLC, ya que sectores como confecciones, agricultores entre otros, no se han visto beneficiados; por ello urge renegociarlo”, escribió en su cuenta de Twitter.



Posteriormente, en entrevista para Caracol Radio, Velasco aclaró más su posición, argumentando que esto podría “ayudar a que empresarios pequeños, medianos y grandes puedan llegar”. También precisó que desde el Gobierno estadounidense mostraron su interés en revisar “los aspectos específicos” en donde se “hayan presentado dificultades”.



Al respecto, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), explicó que los acuerdos de libre comercio “siempre es posible revisarlos” para “resolver las diferencias entre las partes”, de esta manera, para el caso del TLC con Estados Unidos, existe el mecanismo de la Comisión Administradora del TLC, “en donde se pueden buscar acciones encaminadas a mejorar las cláusulas dinámicas del acuerdo como la reducción de aranceles, cambiar las reglas de origen, cambiar el anexo de contratación pública, entre otras”. Sin embargo, no se pueden realizar cambios en tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles.



Ahora bien, si dentro de la Comisión no se resuelven las diferencias, “una renegociación es viable” siempre y cuando exista un principio de reciprocidad.



“Abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. El TLC con Estados Unidos es hoy en día uno de los más generosos en oportunidades para las empresas colombianas”, advirtió Lacouture.



Actores del sector del comercio exterior coinciden en que los aspectos a mejorar estarían en agilizar procesos de homologación, mayor cooperación técnica y competitividad en las empresas del país.



“Colombia no debería plantear una renegociación del acuerdo con Estados Unidos. Deberíamos revisar algunos aspectos a través de la Comisión Administradora del acuerdo. El país tiene una serie de ventajas, por ejemplo, la posibilidad de entrar al mercado de Estados Unidos con 0% de arancel, con un agregado nacional del 35% (...) Las condiciones de Colombia en el aspecto son positivas, deberíamos mejorar algunos temas, que nos interesan. En una renegociación total no nos iría bien”, planteó Javier Díaz Molina, el presidente de Analdex.



En diálogo con Portafolio, Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, Fitac, también señalaron que no es “conveniente” renegociar el tratado comercial por la actual coyuntura internacional de incertidumbre y recesión económica.



“Una renegociación del TLC con nuestro principal socio comercial haría que la inversión extranjera y nacional se estancara cada vez más”, señaló Espinosa.



Asimismo, sí considera que sería “oportuno” revisar algunos “aspectos puntuales” pero sin abrir la renegociación, ya que, “como en otras experiencias regionales, abrir la puerta a renegociar puede traer incluso condiciones desfavorables para la economía colombiana”.



Más allá de renegociar un tratado de libre comercio, Andrés Mauricio Castro, decano de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto, plantea que se debe tener una idea de “qué es lo que se quiere renegociar”.



“¿Vamos a renegociar que los aranceles se vayan a mantener? ¿Renegociar sobre que el petróleo no será nuestro principal producto de exportación? Se supone que si lo vamos a hacer debe de haberse creado ya una hoja de ruta teniendo en cuenta cuáles son los sectores que se van a afectar y los que se van a potencializar con el desarrollo de la renegociación”, señaló Castro.



Entre los actores del comercio exterior con Estados Unidos también se contempla la posibilidad de que, de forma paralela a las conversaciones, se mejore la infraestructura del país. “Si el país quiere aumentar su producción del maíz (para reducir importaciones), traigamos entonces el conocimiento y la tecnología desde los países que hoy en día producen. Estados Unidos está listo para eso”, dijo Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americana.



