Rey emérito Juan Carlos reclama inmunidad, ¿por qué?

El rey emérito Juan Carlos reclamó ayer inmunidad legal en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante, en un caso enturbiado por la publicación de un polémico pódcast sobre su romance.



Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres escucharon a los abogados del exmonarca, de 84 años, y de la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009.



Dada la complejidad del caso, anunciaron al fin de la vista que tardarán algún tiempo en pronunciarse, sin precisar fecha.



Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria -divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen- presentó en 2020 una demanda civil por acoso en Londres, donde vive.

Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar ‘regalos’ que incluyen 65 millones de euros (un monto similar en dólares). Reclama una indemnización por daños sicológicos y medidas de alejamiento.



No hay riesgo de cárcel o extradición al padre del actual rey Felipe VI.



Juan Carlos, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, niega las acusaciones. Su equipo jurídico defiende desde 2021 que no puede ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.



En marzo, un juez de la Alta Corte de Londres le denegó dicha inmunidad, argumentando que tras su abdicación en 2014 dejó de ser miembro de la casa real, e incluso antes sus presuntos ‘actos de acoso’ no beneficiaban de dicha protección.



Pero el Tribunal de Apelación accedió a reexaminar la cuestión, aunque únicamente mientras fue jefe de Estado y en caso de que actuase como tal.



“La inmunidad es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida”, defendió el martes el abogado del exrey, Tim Otty. “La conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder”, agregó.



Sin embargo aceptar tal abuso, aunque beneficiase de inmunidad hasta 2014, puede tener consecuencias en los actos posteriores que se le imputan, advirtió uno de los jueces.





Estos deberán decidir si al solicitar los servicios del general Félix Sanz Roldán -entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, quien según Sayn-Wittgenstein la amenazó y envió a agentes a acosarla, Juan Carlos lo hizo como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje o como favor personal entre amigos.



Recientemente los abogados de la empresaria modificaron su demanda, eliminando toda referencia al CNI para dar a entender que ambos actuaron de forma privada.



Y criticaron la falta de ‘exactitud’ de ciertos argumentos en un caso de muy alto perfil, con acusaciones graves y mucho dinero en juego.



El abogado de Larsen, James Lewis, insistió en que la inmunidad solo se aplica a actos realizados ‘en el desempeño de funciones oficiales’ y ‘no por placer o interés propio’ del jefe de Estado.



Y subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre el CNI. Juan Carlos I fue nombrado jefe de Estado en 1975, y fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista.



AFP