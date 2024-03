¿Cuánto deberían bajar las tasas en la próxima reunión del Banrep, según Minhacienda?

Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la petición para el Banco de la República sobre bajar las tasas de interés es muy real, ya que en "diciembre con una tasa de intervención de 13 % y una inflación de 9,28 % teníamos 372 puntos de tasa real y ahora con una inflación de 7,74 % y una tasa de 12,75 % está en 501 puntos, es decir, ha aumentado 129".



Así lo aseguró en una entrevista que le dio al diario EL TIEMPO, en la que también aseguró que, para él, la tasa de interés debería bajar 100 puntos básicos (1 punto porcentual), "con ello pasaríamos de una tasa real de 501 a 401 puntos".



"Bajar las tasas sería clave para la reactivación económica porque muchos proyectos no han cerrado financieramente por las tasas de interés", agregó.

En ese sentido, Bonilla explicó que para reactivar la economía se necesita activar obras.

"Lo que es importante para este año es que se activen, no que la plata se vaya y se quede en las fiducias, y esta es la evaluación que se está haciendo. Lo que necesitamos es financiar obras como Santander de Quilichao, Rumichaca, Medellín-Quibdó o los 55 puntos críticos de la Vía al Llano. Ese tipo de obras no tienen recursos importantes para financiar, pero sí hay predeterminados para unas obras que no se están haciendo o están atrasadas", sostuvo, al tiempo que explicó cuántos recursos están parados: "La obra emblemática de todo este proceso tiene 1,8 billones de pesos encerrados en una fiducia. Esta es Mulaló-Loboguerrero y este año tendríamos que entregarle 400.000 millones de pesos. Esos son los que necesitamos para activar los 55 puntos críticos de la vía al Llano".



En cuanto a las proyecciones que hay sobre si aumentará el déficit fiscal y la deuda para 2024, manifestó que "este año estamos más apretados porque no se logró el recaudo que se esperaba en 2023 y tenemos el problema de la decisión de la Corte sobre las regalías que tiene implicaciones en términos de recaudo. Eso significa que podríamos tener alguna dificultad de caja que se empezaría a reflejar por allá en octubre, noviembre y diciembre y que implicaría en ese momento tomar alguna decisión. Por eso, siendo realistas lo que hicimos fue decir que es probable que lleguemos a los límites de la regla fiscal".



Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla Cortesía - Ministerio de Hacienda

Sobre el análisis que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) acerca de que el Gobierno no cumpliría la regla fiscal para el 2024, respondió que "se trata de una interpretación que hace rato tenemos cruzada. Ellos identifican como ingreso transitorio el recaudo que se encuentra en litigios con la Dian y nosotros no. Entre otras cosas, porque su objetivo es hacer control fiscal y tendrá que recaudar más a punta de los mayores ingresos que le estamos entregando. ¿Si no para qué? ¿Para que recauden lo mismo que antes? No tiene ningún sentido. Lo ideal es que la Dian no deje llegar nada al terreno judicial y lo resuelva todo en el administrativo".



Las reformas y proyectos del Gobierno

En la entrevista, el ministro Bonilla se refirió a las reformas del gobierno Petro que están siendo debatidas en el Congreso (la de la salud, la pensional y la laboral) y a los pronósticos de de firmas como Fitch o JP Morgan que han dicho que, de ser aprobadas, habrá más presión este año.

"La reforma pensional no genera más gasto, a la inversa. Si el umbral es de 3 salarios mínimos, lo que dice es que Colpensiones recibiría recursos superiores a los que hoy le llegan por traslados de las AFP y entonces el Estado no tendría que girarle todo lo que hoy le gira para pagar a esos pensionados. Bajo esas condiciones, de aquí al 2070 tendríamos un ahorro en el gasto público. Y el pilar solidario no es pensión, sino un subsidio que, de hecho, ya lo estamos financiando", afirmó.



Reforma Pensional EFE

Y complementó: "En salud la discusión está en cuánta plata cuesta el sistema con y sin reforma. Yo le dejé esta pregunta a Acemi, porque dicen que la plata no les alcanza, entonces dígame cuál es el costo real, pero, eso sí, sáqueme a un lado el gasto de bolsillo, es decir, la prepagada. La misma Acemi dice que hay 2 millones de personas afiliadas a prepagada, o sea que la quinta parte de los afiliados cotizantes al contributivo están ahí".

Finalmente, cuestionado por una futura reforma tributaria, Bonilla dijo que no la llamaría reforma tributaria, sino cómo crear las reglas del juego para el impuesto de renta corporativo.



"No estamos pensando en subir sino en bajar. Lo que estamos diciendo es que las últimas dos reformas dejaron un problema y es que rompieron la idea de que la tarifa baje de manera gradual. Si nosotros queremos hablar con el mundo empresarial, esa tasa no puede queda fija de manera indefinida y desafortunadamente solo lo puede aprobar el Congreso, no se puede hacer por decreto".

Y dejó claro que una nueva iniciativa tributaria no tocaría a las personas naturales: "Ya se las tocó en el 2022. Ya se redujo sus beneficios, sus exenciones quedaron claras y la tarifa marginal es progresiva".

