Hombre que ganó la lotería siete veces revela su fórmula secreta

Richard Lustig fue un hombre estadounidense que saltó a la fama debido a su particular buena suerte en la lotería, pues en siete ocasiones, entre 1993 y 2010, ganó premios en los juegos de azar, los cuales le dieron réditos totales de un millón de dólares.



Lustig, quien falleció en el año 2018, publicó un libro explicando el modelo matemático que lo hizo millonario, el cual logró llegar al tercer lugar de los libros de autoayuda más destacados por Amazon. No obstante, este fue duramente criticado, pues muchos lectores consideraron estos métodos como ‘peligrosos’.



El periodista financiero Felix Salmon, citado por 'Bloomberg', fue no existe claridad si, en realidad, el hombre se quedó con más dinero de los premios que de lo que había invertido en billetes de lotería.



Los consejos mágicos



Algunas de las recomendaciones que dio Lustig en su publicación fueron:



- Cuantas más boletas se adquieren más chances hay de ganar.



- Hay que tener un presupuesto, o sea, no destinar dinero necesario para subsistir al juego.



- Muchas personas, según el autor del libro, seleccionan sus números en relación a la fecha de su cumpleaños o el de un familiar, es decir, entre los números 1 y 31. Para ello, recomendó seleccionar números mayores a 31 para, en caso de resultar ganador, incrementar las posibilidades de no compartir el premio con nadie.



- De igual manera, también aconsejó comprar la boleta de lotería entre amigos, aunque el caso de ser el número ganador, había que dividir el premio entre varios. No obstante, Lustig explicó que el costo de inversión disminuía al realizar una compra compartida.



- Elegir números propios y que estos tengan una secuencia de dos o más filas de números en el tiquete.



Vida y obra de Lustig



De acuerdo con la información en la página Lotto Guide, Richard Lustig nació en el año 1950 en Estados Unidos y residía en el estado de Florida, antes de que la fama llegara a la puerta de su casa.



Lustig era baterista profesional, sin embargo, sus ganancias no eran suficientes para subsistir con lo más básico, esto debido a que su salud no lo acompañó, pues tenía muchas deudas médicas producto del nacimiento de su hijo en 1992.



En el año 1993, ganó un premio de lotería valorado en 10 mil dólares y desde ese año, no volvió a ganar ningún otro juego hasta 1997, en el cual ganó 13.690 dólares del Florida Fantasy 5. En el año 2000 ganó 3.500 dólares, producto de un rasca y gana. Un año después, ganó otro premio de 4.966 dólares.



En el año 2008, Lustig logró repetir victoria en el Florida Fantasy, llevándose a su bolsillo 73.658 dólares y en agosto del 2010, ganando una suma de casi 100 mil dólares.



