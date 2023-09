Subsidio al transporte público dispararía precio de la energía

El Centro de Investigaciones Económicas Anif publicó ayer un estudio en el que advierte varios riesgos frente a la propuesta de ‘Tarifa Cero’ para el transporte público en Bogotá.



Señalaron que si bien la gratuidad en este medio de transporte es una idea positiva, su implementación requiere precaución con la economía de los hogares.



Anif recordó que las tarifas del servicio público de transporte en la capital del país están por debajo de lo que deberían costar, puesto que para el 2019 la diferencia fue de $419, mientras que en el 2020, fue de $3.105, en el 2021, fue de $2.711 y para el año pasado, fue de $1.271.



“Más allá de la discusión de si hoy el sistema es sostenible o no, o si se subsidia o no, un servicio, cualquiera que sea, tiene unos costos asociados. En este caso en particular estamos hablando del personal empleado, el mantenimiento del parque automotor, los costos en mejoras tecnológicas, las ampliaciones del servicio y demás. La pregunta es: ¿quién paga todo eso?”, resaltaron.



¿Cómo será el aumento?

En primer lugar hay que tener en cuenta que para el 2023, los ingresos estimados de Transmilenio son de apenas $2,3 billones, sumando servicios troncales, zonales y transbordos, mientras que los costos de operación alcanzan los $4,8 billones anuales.



Según el Dane, actualmente en Bogotá y su área metropolitana, 2,9 millones de hogares cuentan con conexión legal al servicio de electricidad.



“Si todos los hogares pagaran por igual el costo equivalente a los ingresos actuales del sistema, deberían adicionar al pago del recibo de la luz $63.617. Por su parte, si todos los hogares debieran cubrir en igual proporción el costo operativo total, el aporte ascendería a los $136.559”, explicó Anif.



Si este cobro se hiciera tomando en cuenta los ingresos y estratos, aplicando una fórmula de la Anif, “un hogar de estrato 2 pasaría de pagar $82 mil al mes, a pagar hasta $178 mil si se financia todo el costo operativo del sistema. De igual manera, un hogar de estrato 5 pasaría de pagar $121 mil al mes a pagar $350 mil”.



Anif fue enfático en resaltar que todo esto, sumado a un posible impacto muy fuerte del fenómeno de El Niño desde agosto de 2023 a abril de 2024, se traduciría sin duda en un golpe al mercado de la energía y al poder adquisitivo de los hogares.



Ante esto concluyó que en caso de apostarle a una política de ‘tarifa cero’ para el transporte público, ya sea en Bogotá o en el resto del país, es necesario que se busquen diversas fuentes de ingresos, para no golpear a un solo sector de la población y acabar con lo que se está haciendo bien.



