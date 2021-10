Robos en Bogotá afectarían precios de inmuebles en hasta $10 millones

Archivo particular

Entre enero y agosto del 2021, en Bogotá se han registrado 166.858 casos de hurto a personas y 96.842 hurtos de celulares, según datos publicados por Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que se basó en cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, de la Policía Nacional, (Siedco).

La percepción de inseguridad en la ciudadanía parecería ir en aumento y esta situación estaría afectando los precios de los inmuebles en la ciudad.



Así se desprende de un estudio realizado por la ‘proptech’ Finco.co, en el cual se indagó por el comportamiento del precio por metro cuadrado de los inmuebles de la ciudad a medida que el indicador de inseguridad sube



“Se hizo un análisis que partió de datos públicos de delitos reportados en Bogotá entre julio y agosto de este año. Dentro de ese periodo de tiempo, se seleccionó la categoría de: atracos a la población, como el tipo de crimen que tenía datos suficientes y de calidad para hacer una evaluación”, explicó Diego Torres, data scientist de Finco.co.



Según lo hallado por la firma, las localidades con más hurtos por cada 1.000 habitantes en el tiempo analizado fueron: La Candelaria (11,2), Santa Fe (5,0), Los Mártires (4,4), Tunjuelito (2,6) y Barrios Unidos (1,9). Los lugares son los índices más bajos fueron: Ciudad Bolívar (0,19); Engativá (0,32); San Cristóbal (0,39); Fontibón (0,40) y Suba (0,47).



También se analizaron las zonas de mayor inseguridad para los estudiantes de colegios y universidades, teniendo en cuenta el número de atracos que sucedieron a 100 o 300 metros de las instituciones.



“Encontramos que las UPZ más inseguras para los alumnos son Venecia, El Rincón y Marco Fidel Suárez, con 98, 70 y 76 atracos cercanos, respectivamente”, explicó Torres.



En cuanto a las universidades con más atracos en sus alrededores, el listado va así: Distrital Francisco José de Caldas 1(29 delitos por cada 1.000 personas), Incca de Colombia (79), La Gran Colombia (56), Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (56) e Institución Universitaria Colegios de Colombia (42).



En cuanto a portales de TransMilenio, los que más hurtos registraron a 300 metros de distancia fueron el Tunal (58), Las Américas (32) y Portal Norte (29). Los que menos fueron El Dorado y Suba.



PÉRDIDA DE VALOR



Con esos datos a la mano, la conclusión de Finco.co fue que los inmuebles con más robos cercanos estarían perdiendo hasta 10 millones de pesos en su valor de venta.



“Comparamos el valor de los apartamentos con diferentes incidentes de hurto cercanos, entre julio y agosto, y encontramos que cada atraco a menos de 500 metros reduce el valor por metro cuadrado de un inmueble en $2.500 pesos. Entonces, un inmueble con 40 delitos de este tipo puede reducir su valor en $100.000, lo que significa que para un apartamento de 100 metros cuadrados las pérdidas serían de 10 millones de pesos”, explicó Torres.



Cada resaltar que los resultados de robos pueden variar teniendo en cuenta que algunas de estas zonas tienen un alto porcentaje de población ‘flotante’, como turistas o trabajadores, quienes pueden ser víctimas del delito aun no siendo residentes en la zona.



“Si bien las personas que quieren vender sus inmuebles no pueden controlar los niveles de seguridad en sus zonas, pueden tener en cuenta otros detalles importantes a la hora de ponerlo en venta, como el tamaño, el precio total y por metro cuadrado, la cercanía a lugares de interés en el día a día (centros comerciales, hospitales, tiendas o farmacias) y, en general, cualquier característica que diferencia al apartamento del resto de los del mercado”, cerró Finco.co.



