Rodolfo Hernández renunciará al Congreso de la República

Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, dio a conocer que va a renunciar al Senado de la República, en una reunión con miembros de la Unión Europea y presidentes de las comisiones primeras de esta corporación.



(Rodolfo Hernández recibió su credencial de senador).

Para Hernández, su presencia en el Congreso, a donde llegó por haber disputado en segunda vuelta la presidencia con Petro, "es como tener a Messi de portero".



(Rodolfo Hernández renunciaría al Senado, ¿por qué?).

La renuncia a esta corporación se daría el 22 de septiembre, pues, según dijeron varios de los asistentes al encuentro, el ingeniero habría manifestado que su aspiración nunca fue el Legislativo y que su fuerte es la administración.



En entrevista con EL TIEMPO, Andrés Segura, analista político señaló que "Rodolfo nunca se sintió cómodo en el Senado, no es su perfil, no es el escenario donde puede desarrollar sus ideas. Su estilo no es de deliberación, sino de ejecución".



(Rodolfo Hernández ya es senador: qué pasará con su proceso judicial).

Y, para Segura, con esta decisión Hernández estaría intentando recoger el sentir de los 10 millones de ciudadanos que votaron por él con más libertad. "Por fuera podrá jugar sobre cualquier tema y poner el reflector en él las veces que quiera", agregó.

PORTAFOLIO