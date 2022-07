Rodolfo Hernández renunciaría al Senado, ¿por qué?

Rodolfo Hernández lleva poco más de una semana como senador de la República pero ya se habla de su renuncia a esta corporación. Y es que uno de los hombres más cercanos al excandidato presidencial, el también congresista 'Jota Pe' Hernández, así lo sugirió.



Rodolfo llegó al Congreso gracias a que obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales, con más de 10 millones de votos, pero estos no le alcanzaron para superar a Gustavo Petro, quien finalmente resultó electo y se posesionará el 7 de agosto.

Según el Estatuto de Oposición, la segunda votación más alta en la elección presidencial tiene derecho a una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial en la Cámara de Representantes.



Según 'Jota Pe', quien fue uno de los congresistas más votados, el exalcalde de Bucaramanga renunciaría al Senado para aspirar a la Gobernación de Santander, cargo que se elegirá en octubre del 2023. Así lo afirmó al diario local Vanguardia.



"Yo no quiero que se vaya del Senado, pero reconozco que como Gobernador le haría muy bien a Santander", le dijo el senador de la Alianza Verde al medio santandereano.



Y si Hernández realmente quiere aspirar a la gobernación, tiene que renunciar en los próximos meses a su curul, pues de no hacerlo entraría en una inhabilidad y, de ganar la contienda electoral, su elección será nula.



Pero esta no es la primera vez que se habla de la posibilidad de que el excandidato presidencial llegue a la gobernación de Santander, donde tiene su fortín político. De hecho, se habló en un momento que no aceptaría su curul para concentrarse en la campaña, pero finalmente se posesionó el 20 de julio.



Ese día protagonizó un hecho curioso, pues se sorprendió por cómo funciona el Congreso de la República y dijo que es más ordenada una corraleja.

"Tiene más orden una corraleja que la sesión de apertura del Senado, pobre de mi país", dijo en su cuenta de Twitter.



Durante los días como parlamentario, Hernández está adelantando, en compañía de 'Jota Pe', Humberto de la Calle y Ariel Ávila, un debate de control político por el presunto desfalco a la paz.



Además, votó a favor del acuerdo de Escazú, según él, porque está peleando por el páramo de Santurbán.



Pero por ahora no es oficial y no hay ninguna comunicación a la presidencia del Senado y Hernández seguirá como congresistas, por lo menos hasta que se cumpla el plazo para no estar inhabilitado y poder aspirar sin ningún lío jurídico.



PORTAFOLIO

*Tomado de EL TIEMPO