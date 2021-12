Arrancan las discusiones para el salario mínimo: cuál es el panorama

Este viernes arrancan las negociaciones por el salario mínimo, la cita anual en Colombia que reúne a empresarios, Gobierno y sindicatos para debatir y definir un ingreso económico estándar para todos los colombianos de cara al 2022, el que sería el segundo año para el que se debate el incremento en pandemia.



Las negociaciones de este año tendrán varios cambios con respecto a encuentros anteriores y es que, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el país así lo necesita. En ese sentido, para la cita de este año el Gobierno no definió un cronograma estático, sino que este va a ser decidido por las partes en esta primera reunión.



Eso sí, la cartera laboral fue enfática en anunciar que la fecha máxima para colocar sobre la mesa una propuesta es el 15 de diciembre y, en caso de no lograr un acuerdo, la fecha máxima es el 30 de diciembre, en la cual ya sería el Gobierno el que tome la decisión final, como ha pasado en lo que se lleva de la administración Duque.



Además de los temas que se tocan en estas negociaciones, como el PIB, la productividad y la inflación (que por ahora está en 4,58%), entre otros, en esta ocasión también influyen otros como la informalidad, la incidencia de la pobreza, el desempleo juvenil, la capacidad adquisitiva, la sostenibilidad fiscal, entre otros.



“De esta manera podemos tener una gran cantidad de insumos para tomar una buena decisión sobre el salario mínimo del 2022 (...) He notado un ambiente positivo y el Gobierno quiere resaltar eso para lograr un acuerdo”, apuntó Cabrera.



En días pasados, el propio Ángel Custodio Cabrera mencionó que “vamos a tener una inflación alta y la productividad va a ser muy fuerte”, y añadió: “Nosotros, como Gobierno, tenemos que garantizar la pérdida de ingresos laborales que se han reducido por la pandemia”.



Al leer sobre estas palabras, se puede inferir que el incremento del salario mínimo esté por encima de la inflación, que se estima en un 5%, por lo que el incremento del ingreso básico sería en torno al 6%.



En la actualidad, el salario mínimo nacional para 2021 se ubicó en $908.526 y además de ello se fijó un auxilio de transporte del orden de los $106.454.



Entre los tres aumentos que ha liderado la actual Administración Duque el salario mínimo en Colombia ha ganado $80.410, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo.



CÓMO LLEGAN LAS PARTES



Las centrales obreras llegarán a la mesa de negociación con una propuesta conjunta, que aún no está definida y que se espera que sea de dos dígitos. Así lo confirmó a Portafolio, Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



“Las centrales vamos a llegar unificadas con una propuesta que estamos construyendo que va a ser de dos dígitos, pero no la hemos consolidado (...) Esperamos que en esta ocasión si de verdad se quiere reactivar la economía se entienda que no puede haber una buena reactivación sin una inyección de dinero en los bolsillos de los colombianos, sobre todo en los de menores ingresos”, apuntó.

El salario mínimo en Colombia para 2021 consta de un básico de 908.526 pesos y un subsidio de transporte de 106.453 pesos. Archivo EL TIEMPO

A su turno, el presidente de esta colectividad sindical, Francisco Maltés, dijo que esta propuesta busca resolver “lo que está pasando en Colombia y es que los trabajadores de salario mínimo están perdiendo mucho más poder adquisitivo que la inflación promedio”, golpeados por las alzas en los precios de los alimentos, los cuales denunció han subido el 14% en lo corrido del año.



“Las expectativas que tenemos son moderadamente optimistas y positivas”, señaló a su vez Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).



En contraparte, a diferencia de otros años, el sector empresarial ha guardado distancia frente a las propuestas públicas por el mínimo.



“Un criterio fundamental para decidir el incremento del salario mínimo debe ser la de proteger la generación de empleo para alcanzar de nuevo una tasa de desempleo de un dígito”, dijo a su turno Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, uno de los gremios que participa en las negociaciones.



Portafolio consultó con el resto de entidades gremiales que participan del proceso pero descartaron pronunciarse al respecto.



Asimismo, dentro del sector empresarial se han dado a conocer propuestas individuales, como la del empresario Mario Hernández, quien señaló que el incremento debe ser alrededor del 9%.



LO QUE DICEN LOS PRECANDIDATOS



El debate de cara al incremento del salario mínimo tiene este año un condimento especial: las voces de los precandidatos presidenciales. En su carrera por la silla de la Casa de Nariño los políticos han comenzado a desfilar sus propuestas al respecto.



Una de las voces más recientes sobre el tema fue el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien propone elevar el salario mínimo para el próximo año en un 11% y que se puede aplicar de forma diferencial en las regiones y departamentos.



Por otro lado, el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que el salario mínimo legal debe llegar a $1 millón, lo que con el valor actual implicaría un aumento de 12%.



A su turno, el precandidato Óscar Iván Zuluaga señaló que “hay que hacer un aumento generoso en el salario mínimo”. Asimismo, dijo que las condiciones del país están dadas para que el incremento para el 2022 sea superior al 10%.



El candidato Gustavo Petro explicó que su propuesta pretende distribuir entre los trabajadores y el empresariado, las ganancias que estos últimos generen por reducción de costos de energía y financieros.



