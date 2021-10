Inflación alta y productividad agitarán discusión del salario mínimo

La puja por el incremento del salario mínimo para 2022 podría empezar su discusión antes de lo pensado, pues si bien no será hasta noviembre que se instalará formalmente la Mesa de Concertación Laboral, conformada por el Gobierno, los gremios y los sindicatos, para esta semana el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, invitó a una reunión informal para empezar a hablar del tema.



“Vamos a iniciar la Mesa de Concertación Laboral para empezar a hacer acuerdos. Invito a las centrales obreras a que dialoguemos, que podamos hacer algo, cuando se habla de trabajo decente y de diálogo social hay una palabra clave que es confianza, y es algo que venimos construyendo”, dijo el jefe de la cartera laboral.



Este año la discusión se verá influenciada por dos elementos: una inflación alta, que según la encuesta de expectativas del Banco de República de octubre podría cerrar el año en promedio en 4,7%, y un indicador de productividad que se ha visto afectado por la pandemia. Pero esto no es lo único que llama la atención sobre el posible encuentro.



Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado, explicó que por el lado de la inflación, esta va a jugar un papel importante en la cifra de incremento del salario mínimo, y se refirió también a la productividad, pero explicó que en este elemento hay que tener presente que depende de varias variables.



“Un punto son los incrementos asociados al teletrabajo, algo que podría parecer paradójico, pero diferentes sectores se vieron obligados a este modelo, que en cuanto reduce los tiempos de desplazamiento y permite que las personas se organicen de mejor forma, genera que incluso terminen trabajando más y de forma más eficiente”, indicó, pero mencionó también que en el agregado de productividad falta ver cómo pesan sectores como el comercio, turismo, y otros que se han visto muy afectados.



Iván Jaramillo, investigador el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, indicó por su parte que “la productividad es un indicador que se conoce a finales de noviembre, pero el problema es que se ha tomado en general en la Mesa de Concertación con la productividad multifactorial, y no se ha trabajado con la productividad laboral”.



Frente a esto, el director del Departamento Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, mencionó que desde la entidad se ha “insistido en la necesidad de poder contar con la síntesis de los tres primeros trimestres del año para poder tener un cálculo robusto, sobre todo en los aspectos relacionados con los acervos de capital. En el año 2020 vimos una afectación importante de los servicios de trabajo, que tenderá a recomponerse este año”, dijo.



Además, tanto para Arévalo como para Jaramillo, otro punto clave en esta discusión sería el hecho de que inicie antes de lo previsto. Arévalo aseguró que lo ve con buenos ojos. “Es un poco prematuro para discusión, pero la concertación es muy importante, y poder hablar con distintos sectores y hacerlo con tiempo es positivo”, dijo.

A su vez, Jaramillo indicó que “convocar desde ya a la comisión demuestra que el espacio tiene varios desafíos en su rediseño, en los años se ha demostrado la prevalencia en la fijación del Gobierno del salario por decreto, y el porcentaje de concertaciones es bajo”.



GREMIOS Y SINDICATOS



Si bien el ministro de Trabajo dejó abiertas las puertas para iniciar las conversaciones, las dos partes, gremios y sindicatos, aún no tienen definido con qué cartas llegarán, e incluso, sostienen que la verdadera discusión no será hasta dentro de un mes.



Por el lado de los empleadores, Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), indicó que por ahora no han tenido reuniones para definir una posición, pero que tampoco los han citado a la mencionada reunión de la Mesa.



Portafolio consultó con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y a Asobancaria, pero no recibió ninguna posición de parte de estos.



Por el lado de los sindicatos, Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), dijo que están dispuestos a acordar una convocatoria con el Gobierno para establecer la agenda de negociación del mínimo, pero que esta empezará en noviembre.



“Estaremos atentos al llamado que haga el señor Ministro y a pactar una reunión con el sector empresarial para establecer la agenda”, dijo el líder sindical, quién también criticó que “la Comisión de Concertación, inexplicablemente, no ha sido convocada en todo el 2021 para abordar los problemas tan serios para el sector trabajador que quedaron después de la pandemia”.



Según Orjuela, aún está pendiente una reunión entre las tres centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados que componen la Mesa, de modo que puedan llegar con una cifra unificada a la negociación.



“Defendemos el criterio de que, adicional a la inflación, debe haber un sustancioso incremento que sea el apoyo fundamental para la reactivación económica. No habrá una reactivación del empleo si no se mete plata en el bolsillo de los colombiano, y una de las formas de que los sectores menos favorecidos puedan participar activamente en el incremento del consumo es justamente con un salario mucho más justo”, indicó.



