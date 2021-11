Reuniones para definir el salario mínimo del 2022 inician el viernes

Al igual que todos los años en las últimas semanas de noviembre la Mesa de Concertación Laboral, en la que se sienta el Gobierno, los gremios, y también los sindicatos, se prepara para una de las discusiones más importantes del año: el alza del salario mínimo.



Según confirmó en días pasados el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para este viernes 26 se tiene previsto que iniciarán las primeras reuniones, los encuentros entre las subcomisiones de productividad, mientras que el lunes 29 se definiría el cronograma.



“El 26 de noviembre se convocará la mesa de concertación laboral donde estarán los trabajadores representados por las centrales obreras y los empresarios. Igualmente, vamos a tener una inflación alta y que la productividad va a ser muy fuerte. Nosotros como Gobierno tenemos que garantizar la pérdida de ingresos laborales que se han reducido por la pandemia”, explicó Cabrera en días pasados ante Noti5, un medio local en Cali.



Cabe recordar que para 2021 el incremento del salario mínimo fue de 3,50% y se ubicó en $908.526 sin contar el subsidio de transporte.



La discusión no solo considerará la coyuntura del segundo año con pandemia, sino que también se verá enmarcada por una alta inflación, que al cierre de octubre se ubicó en 4,58% en su variación anual, y se espera que cierre el año, según algunos analistas, incluso en 5%, mientras que la encuesta de expectativas del Banco de la República proyecta que llegué a alrededor de 4,9%.



Además, el dato de productividad que revelará en las próximas semanas el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) también podría salir positivo según algunos expertos, lo que llevaría a que el alza del mínimo sea superior al 5%.



Teniendo presente estos componentes, algunos expertos incluso consideran que el dato podría ser aún más alto, dependiendo del dato de productividad.



“En los últimos 10 años ha tenido un promedio de 1,75% (2.3% en el período Duque) cuando el crecimiento del PIB ha sido del 2.6%. Si se mantiene la media, el aumento salarial debería estar entre el 6.5% y el 7.5%. Este sería el primer escenario que, en un contexto electoral difícil, la presidencia, salvaguardando su partido de gobierno, no se atreverá a contrariar”, indicó Jaime Rendón Acevedo, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle.



Según Rendón, la productividad suele ser la manzana de la discordia en estas discusiones. “Es un indicador desafortunado ya que no ha sido usual que las partes de la negociación se pongan de acuerdo sobre la validez técnica y, por lo tanto, del dato preciso de este factor”, aseguró, y reiteró la importancia de se llegue a un acuerdo, con el fin de generar estabilidad en los ingresos de la población.



