La petición de sindicatos para el mínimo irá por arriba de 10%

En cuatro días comienzan las negociaciones entre el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios, con miras a buscar un acuerdo que defina en cuánto subirá el salario mínimo para el 2024, en medio de un contexto marcado por la desaceleración económica, la incertidumbre por las reformas que cursan en el Congreso y la inflación, que si bien ha cedido, sigue alta.





Pese a que aún falta por conocer los datos de inflación y productividad para noviembre, que serán el punto de partida para las propuestas de cada una de las partes involucradas; ya se han conocido algunas pinceladas de lo que tienen en mente, como por ejemplo, que podría estar nuevamente en dos dígitos.



Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), manifestó que “estamos considerando, por supuesto, todos los factores macroeconómicos que se han venido exponiendo y que tenemos a la mano, como el tema de la inflación. Uno de las primeras tareas de la Comisión es que se nombre una subcomisión que se va a ocupar de definir el tema de la productividad y cómo puede incidir en el aumento”.



Esto último, según Oyola Palomá, teniendo en cuenta “hay aspectos que están gravitando sobre esta situación, como las tarifas de servicios públicos, las tasas de interés que han jugado un papel muy importante en el tema de la caída del sector comercio, y la caída también en la producción, en la medida que se ha encarecido el crédito. Mucha gente que en la práctica merca con las tarjetas de crédito difícilmente lo ha podido volver a hacer”.



Para este líder sindical, la cifra de aumento del salario mínimo para el 2024 deberá estar por encima del 10%, máxime cuando la inflación sigue alta y el panorama de crisis sigue en pie.



En esta misma línea de pensamiento va Fabio Árias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien resaltó que el mínimo debe crecer al menos dos dígitos y sentó como precedente que fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores será fundamental para la economía.



“Es necesario actuar en tres frentes: primero, controlar el aumento de servicios públicos y combustibles como el ACPM, ya que eso dispara la inflación; segundo, hay que pensar en la caída de la economía y lo que debemos hacer para reactivarla y tercero, tener en cuenta que la agenda social del país está cambiando y que ya no se puede, por ejemplo, luchar contra la informalidad, bajando el salario de los trabajadores”, explicó Árias.



Por último, para John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), “Partiendo de la base que si no hay empresa no hay sindicatos, si no hay empresa no hay empleo, si no hay empresa no hay movilidad de la economía. Estos son temas que tenemos que prestarle atención”.



“No hay que desconocer el impacto que ha tenido la pérdida de ingresos reales en el salario mínimo y en el salario promedio. Yo les he dicho a mis compañeros que hay que confiar en este Gobierno que apenas lleva año y medio y analizar toda la realidad que está viviendo el país”, concluyó.



Confianza en acuerdos

Las tres centrales obreras consultadas por este medio coincidieron en que el panorama es favorable en la previa de las negociaciones y que, teniendo en cuenta que todos son conscientes de la situación económica del país, ven posible llegar a un acuerdo con facilidad. No obstante, resaltaron que la inter-medicación del Gobierno será fundamental durante los encuentros que empezarán el próximo 28 de octubre en el Mintrabajo.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio