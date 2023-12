La recomendación de José Antonio Ocampo sobre el aumento del salario mínimo

El país se encuentra a la expectativa por los avances de la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales frente a un acuerdo para el aumento del salario mínimo de cara al 2024, luego de que los sindicatos presentaran su propuesta del 18%, mientras que los empresarios todavía analizan cuál será su carta a jugar.



En medio de todo esto se siguen conociendo opiniones y análisis por parte de los expertos. En esta ocasión fue para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien, durante el XI Congreso Mundial de Economía que se realiza en la Universidad Eafit de Medellín, señaló que no se pueden tener en cuenta los mismos cálculos que se hicieron en la negociación del año pasado, puesto que la realidad cambió.



Frente a la petición que hicieron las centrales obreras, Ocampo sostuvo que “es una propuesta muy alta en términos del ajuste, entre otras cosas porque, digamos, la inflación va para abajo, y la inflación de hogares bajos fue 9,3%, entonces es un aumento real enorme, y de todas maneras va a haber un aumento real porque la inflación va para abajo”.



Así mismo, enfatizó que por ahora se deben tener en cuenta factores como la desaceleración económica y la necesidad de evitar que la inflación se vuelva a disparar. También que hay que proteger el mercado laboral y la generación de empleo formal, la cual se podría ver afectada con un aumento desmedido.



“Si por ejemplo se adopta la propuesta que yo he hecho, que es entre 10 y 10,5%, que me parece razonable porque la inflación de hogares bajos fue 9,3% en noviembre, eso de todas maneras, con una inflación que va para abajo, significa que el salario real va a aumentar a los trabajadores 4% o 5%”, agregó el exministro de Hacienda.



El también profesor de la Universidad de Columbia habló de igual forma a las afirmaciones de los sindicatos de que si bien la productividad de este año es negativa, durante los últimos años les han robado puntos de ganancia en este ítem, y manifestó que es una aseveración incorrecta.



“Esta es una responsabilidad del Dane, que es una entidad seria y objetiva en estas estimaciones. Entonces, ellos estimaron que el año pasado ha sido como un 1%, que hay que recordar que el año pasado, claro, la producción aumentó mucho, pero el empleo también aumentó mucho. Entonces, la productividad no aumentó tanto”, dijo Ocampo.



Este economista hizo un llamado a que el aumento salarial se analice detenidamente y sin presiones.



