Así arrancaría la puja por el incremento del salario mínimo

La puja por el salario mínimo es uno de los asuntos que genera más expectativa todos los años, y entrando a la recta final de 2022, ya son varios los ojos que están atentos para cuando la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, liderada por el Ministerio de Trabajo, convoque a los gremios y a los sindicatos.



La razón, el alza que se espera para el próximo año será, por lo menos, de cerca de 12%. Esto si se tiene en cuenta que la formula para definir el incremento toma en cuenta el dato de inflación anual. Sin embargo, de ser muy alto, los expertos señalan que podría tener un efecto negativo sobre la inflación de 2023 y también sobre el empleo formal.

La semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer el dato anualizado para septiembre, que fue de 11,44%, y la previsión que tiene el mercado para fin de año se sitúa alrededor de 11,2%, según la última Encuesta de Expectativas del Banco de la República.



Un círculo vicioso



Si bien el salario mínimo se fija por encima de la inflación con el fin de que los hogares no pierdan su poder adquisitivo por el alza de los precios, este tiene un efecto vía consumo, así como por la indexación de algunas tarifas que terminan incidiendo, nuevamente, sobre el crecimiento de los precios.



“El escenario es complicado, estamos en niveles de inflación bastante altos, que no veíamos hace más de 20 años. Si nos atenemos a la teoría con ‘inflación + productividad’ se define el salario mínimo, pero con el antecedente del incremento del año pasado, y con el enfoque del nuevo gobierno, es bastante probable que tengamos un incremento mayor a ese, por el orden del 15%, o incluso hay analistas que hablan de un incremento del 20%”, aseguró Anwar Rodríguez, el vicepresidente del centro de estudios económicos Anif.



Según el economista, un incremento de esta magnitud “generará más leña al fuego de la inflación del año entrante”, en un escenario en que prevé que la demanda continúe fuerte. “Y si a eso le sumamos más ingresos disponibles de los hogares, la reducción de la inflación será bastante más compleja”, aseguró.



Vale la pena recordar que tras la pandemia, el año pasado se definió un incremento de 10,07% para el salario mínimo, con lo que quedó en $1.000.000 más $117.172 de subsidio de transporte.



Efecto en el empleo



Muchos estudios han buscado relaciones entre los aumentos en el salario mínimo y la generación de empleo formal, debido a los costos salariales que deben asumir los empresarios al contratar.



“La discusión este año será fuerte, la inflación terminará el año cerca del 12%, y efectivamente esperamos un aumento del salario por encima de esta en términos reales. Esos aumentos del salario mínimo tienen un efecto sobre la creación del empleo formal”, aseguró Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.



Desde la entidad, de hecho, se prevé que en 2023 la creación de empleos sea más baja, pero que además, esta se concentrará sobre todo en empleo informal. “Es una preocupación grande, porque el salario mínimo va a encarecer el costo del factor trabajo comparado con el factor capital. Entonces: sí tenemos una preocupación en que afecte la demanda por trabajo. Unido a la desaceleración de la economía, los industriales y comerciantes se van a pensar más el contratar formalmente, y más si el salario es más caro”, dijo Téllez.



La discusión sobre los efectos del mínimo, por ende, se relaciona con varios elementos. De allí que Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, asegure que “utilizar el salario mínimo como una política redistributiva con los niveles de pobreza e informalidad que tenemos es equivocado”.



Según explica el experto, no son los pobres los que se ven beneficiados con un aumento del salario mínimo, precisamente porque estos se encuentran en un mercado informal donde se gana mucho menos que el mínimo.



“De otro lado, podríamos tener un impacto en la inflación, como lo han mostrado algunos estudios empíricos”, añadió Angulo. “Los economistas estamos divididos en el impacto que pueda tener un aumento del salario mínimo en la inflación, pero lo que sí es claro es que no es un mecanismo redistributivo que reduce pobreza, porque es un acuerdo del cual están excluidos los pobres”, dijo.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO