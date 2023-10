Salario mínimo 2024: esta es la posición y proyección de Fedesarrollo

En el marco del congreso anual de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, pidió al Gobierno Nacional tener mesura a la hora de subir el salario mínimo, mencionó que la inflación podría cerrar en 9,4% y hay que tener cuidado con esta cifra.



“Hay dos elementos claves para abrir la discusión técnica sobre el aumento del salario mínimo, el primero es la inflación, ahí tenemos incertidumbre, la expectativa es de un 9,4% en diciembre, ojalá sea más baja para que ayude a esa discusión de salario mínimo, el segundo es la productividad laboral que nos dará el Dane en noviembre, creo que es mejor tener las cifras en la mesa y ratificar un mensaje de prudencia del aumento del salario mínimo”, mencionó.



El subir más de lo necesario podría afectar la demanda de empleo para 2024. “Lo que vemos hoy es un efecto del alza del salario mínimo en la demanda de los hogares y la dinámica de los precios”, dijo.



Recalcó que, a diferencia de los otros dos años, en donde ‘políticamente’ había un espacio para subir el salario mínimo porque el crecimiento había sido alto, este año las tasas de desempleo que superan el 9 %. “No podemos darnos por cumplida la tarea en un país donde la informalidad sigue aquejando a más de la mitad de los colombianos, y si bien hay que reconocer a los colombianos la pérdida del poder adquisitivo, ratifico la responsabilidad en un año muy complicado”.



Salario mínimo iStock

Presupuesto

Mencionó que el Presupuesto les genera preocupación, explica que el monto del este, sin incluir el servicio a la deuda, es el más alto de la historia, cerca del 30 % del PIB. Así mismo, tienen dudas sobre el financiamiento del presupuesto.



“Hay cerca de $30 billones que se pondrá en cabeza de la Dian, en términos de mayor gestión y litigios. La pregunta es ¿van a llegar los $30 billones?. Nos hubiera gustado un presupuesto más austero, creemos que hay riesgo desde el financiamiento, si los recursos no llegan el Gobierno ajustaría el gasto a la baja, porque el país no se puede dar el lujo de no cumplir la meta fiscal”, concluyó.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio