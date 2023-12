Salario mínimo 2024: las cartas que se empezarían a destapar en las negociaciones

Con la mira puesta en conocer la posición del otro frente a lo que debería ser el aumento del salario mínimo para el 2024, empresarios y centrales obreras se verán las caras hoy, en la séptima ronda de negociaciones de la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales que se adelanta ante el Ministerio del Trabajo.



Luego de que se conocieran los datos importantes frente a la realidad macroeconómica del país y los índices que son importantes para la definición del salario mínimo, como la inflación, el desempleo, la productividad y las proyecciones de crecimiento económico para el 2024; las partes están listas para destapar sus cartas en la mesa.



Por parte de los sindicatos, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), señaló que presentarán una propuesta unificada, con miras a sentar una sola voz en las negociaciones y tener mayor fuerza ante los empresarios y el Gobierno Nacional en lo que resta de semana.



“La intención con la propuesta unificada es dejar claro que las centrales obreras llegamos como un grupo, en defensa de proteger el poder adquisitivo de los colombianos y garantizar que se mantenga su calidad de vida. No podemos olvidar que la reactivación se logra con un salario justo para los trabajadores”, explicó.



Cabe resaltar que, según las cifras que se conocen hasta el momento, la inflación está en el 10,15%, mientras que la productividad se ubicó en -1%. Estos datos serán trascendentales para que las partes presenten sus propuestas de aumento y de allí se empiece a negociar cuánto subirá el salario mínimo.



En las últimas jornadas, los sindicatos expresaron su inconformidad con la sugerencia de Fedesarrollo para que el mínimo crezca menos del 10% (9,5% - 9,6%), argumentando que con esto solo se resta poder adquisitivo a los colombianos. Si bien este sector no ha presentado su posición oficial, expertos esperan que sugieran un aumento de entre el 12% y el 15%.



Para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, las proyecciones apuntan a que el crecimiento salarial será de dos dígitos, pero por debajo del 11%, teniendo en cuenta que el costo de vida sigue dando muestras de contracción y que es necesario evitar que la desaceleración se acentúe el próximo año.



“El año pasado se tuvo como referencia la inflación para hogares de bajos ingresos, que entonces fue casi el 15%, por eso el acuerdo con el 16%, y si se toma ese dato como la base para la negociación de este año, pues debemos ser conscientes de que esa referencia quedó en 9,3% para noviembre. Entonces, por eso yo decía 10%, máximo 10,5%, me parece que es un monto aceptable”.



El salario mínimo en el país se encuentra actualmente en $1,16 millones, mientras que el auxilio de transporte está en $140.000, para un total de $1,3 millones por empleado que gane el salario mínimo, sin contar los parafiscales y pagos adicionales que tenga cada uno.



Expertos han resaltado en diversas ocasiones que el país debe ser prudente con el aumento del mínimo para el próximo año, ya que de lo contrario esto se verá reflejado en nuevos repuntes de la inflación y una pérdida de fuerza para el sector productivo, que impulsaría la informalidad.

Se agota el tiempo para un acuerdo

Las centrales obreras y los empresarios tienen hasta el 15 de diciembre para que logren un acuerdo en la negociación del mínimo. Si a esa fecha no hay un consenso entre las partes, se realizarán reuniones diarias hasta el 30 de diciembre, que es el tiempo límite para que encuentren un punto en común, o de lo contrario este aumento se dará por decreto que emita el Gobierno Nacional para 2023.



