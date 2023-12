En la mesa del salario mínimo negociadores siguen distantes

Quedan 10 días para que los empresarios y las centrales obreras se pongan de acuerdo frente al aumento del salario mínimo para el próximo año y todavía no hay luces de un punto medio entre las partes.





La situación ha llegado a tal punto que analistas creen que es muy difícil que el incremento salarial para 2024 se pacte.



Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, dijo en diálogo con Portafolio que ve “muy lejos las posiciones de empresarios y sindicatos”, advirtiendo también que la posición del Gobierno no es clara.



“El 18% propuesto por las centrales de trabajadores es completamente inviable. Y si bien puede ser solo una estrategia inicial de negociación, incrementar más de 1pp por encima de la inflación, que sería lo esperable teniendo en cuenta la inflación, los datos de productividad y el margen político de la negociación, no se vislumbra probable”, dijo.



Ayer se conoció un borrador del documento de salvedades que los gremios presentaron ante el Ministerio de Trabajo, advirtiendo que no es viable la propuesta de las centrales obreras.



“Decidimos ratificarnos en la posición que considera un incremento del 18% en el salario mínimo y un incremento de 18% en el auxilio de transporte, como un aumento que resulta inconveniente para los trabajadores colombianos”, dice el documento.



Salario mínimo 2024 Cortesía

Teniendo en cuenta que los empresarios sostienen que el aumento del mínimo debe estar muy ligado a la inflación, la diferencia de su posición con la de los sindicatos es de casi 8 puntos porcentuales.



Por último, el analista de mercados, Gregorio Gandini, explica que “la percepción de riesgo de los empresarios es bastante alta, de deterioro de riesgo para el próximo año” y esto hace que prefieran caminar seguro para el otro año.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio