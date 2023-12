¿Poco y nada? lo que se sabe del lento avance de la definición del salario mínimo

Casi 20 días han pasado desde que los gremios y las centrales obreras se sentaron a negociar el aumento del salario mínimo para el próximo año y por ahora sigue sin haber humo blanco frente a un posible acuerdo, pese a la intermediación que ha hecho el Gobierno Nacional.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Este viernes se cumplió el primer plazo para que las partes presentaran y debatieran sus propuestas, sin embargo, por ahora solo se tiene la posición de los sindicatos, quienes piden un incremento del 18%, argumentando que es necesario proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias.



(Más: Salario mínimo 2024: en cuánto quedaría si sube el 18 % que proponen centrales obreras).



Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), explicó que por el momento, tanto ellos como los empresarios siguen analizando los datos presentados por autoridades como el Dane y el Ministerio de Hacienda.



“Las partes, es decir, gobierno de empresarios, gobierno y trabajadores, mantienen una serie de contactos y reuniones bilaterales con miras a construir un acuerdo que le dé una señal al país de que, a pesar de las diferencias, podemos construir un acuerdo de concertación sobre el salario mínimo”, explicó este vocero sindical.



Haciendo un resumen de los avances de esta mesa de negociación, hay que decir que el pasado 28 de noviembre de 2023 se estableció el calendario de negociación, que no se ha cumplido cabalmente. También, las Subcomisiones de Productividad, llevadas a cabo el 30 de noviembre y 1º de diciembre, analizaron detalladamente la productividad total de los factores y la productividad laboral.



(Le recomendamos: Sin acuerdos se cumplió el primer plazo en la negociación del mínimo: ¿qué viene ahora?).



No hay que olvidar que según los resultados presentados por el Dane, la Productividad Total de los Factores experimentó una variación del -1%, mientras que la Productividad Laboral por hora trabajada registró un aumento del 0,76%, y la Productividad por persona empleada se redujo un 0,7%.



Luego de esto, el 4 de diciembre de 2023, se instaló la mesa de negociación del salario mínimo 2024, en la que entidades como el Ministerio de Hacienda y el Dane, desempeñaron roles fundamentales, ya que, por ejemplo, se conocieron informes detallados sobre la Subcomisión de Productividad, proporcionando datos cruciales para la toma de decisiones.



El 11 de diciembre, se presentaron cifras económicas cruciales como el Índice de Precios al Consumidor acumulado del 8,78% para el año corrido y una variación anual del 10,15%, mientras que el PIB mostró un crecimiento del 1% para el año corrido hasta septiembre, con una proyección anual de -0,3%.



(Además: Consejos para que la prima de Navidad no se vuelva dinero de bolsillo).



Así mismo, el Banco de la República compartió perspectivas de inflación del 9,3% al 9,5% para 2023 y del 3%, con un rango de oscilación de más o menos 1% para 2024.



Pese a todo estos datos, tanto los sindicatos como las empresas siguen analizando estos datos y más allá del 18% de las centrales obreras, que no cayó muy bien en algunos sectores productivos, todavía no hay una propuesta formal en la mesa de negociación del salario mínimo.



El último plazo para que este aumento se concerte, será el 30 de diciembre o la decisión se irá por decreto que emita el Gobierno.

Plazos establecidos por la Ley

La Ley 278 de 1996 establece que “para la fijación del salario mínimo, la comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no estén de acuerdo deben explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición en las siguientes 48 horas”.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio