Salarios en empresas colombianas incrementaron un 11,18 %, según Mercer

La consultora global Mercer, dio a conocer los resultados del estudio Total Remuneration Survey (TRS) 2023, en la cual hace un análisis de los comportamientos de los salarios y beneficios de empresas de diferentes sectores de la economía.



En el caso de Colombia, el estudio tuvo como uno de sus principales hallazgos que las empresas en el país experimentaron un aumento salarial promedio del 11,18 %.



Si se mira por sectores, los que tuvieron mayores cambios fueron energía (13,3), logística (13,18), fabricación (12,46%), bancos/servicios financieros (11,83%), químico, (11,19%), bienes de consumo (10,23%), alta tecnología (10,2%) y retail (10,31%).



“El 22% de las empresas encuestadas, confirma que los aumentos salariales no son iguales para todos. En el estudio se puede confirmar que existe una diferencia significativa basada en el nivel y cargo de los empleados. Los contribuyentes individuales fueron los grandes beneficiados. Esto, si se tiene en cuenta que son los empleados que reciben incrementos salariales más generosos” afirma William Rincón, líder de compensación en Mercer.



Las variables

Según la encuesta salarial de Mercer, hay una marcada disparidad entre la ciudad de Bogotá y otras ciudades, ya que en términos salariales la ciudad se sitúa significativamente por encima de otras metrópolis.



"Cuando consideramos a Bogotá como el estándar del 100 %, se observa que Medellín se encuentra un 16% por debajo, Cali un 15 % y Barranquilla un 22 %. Esta brecha subraya las diferencias económicas regionales y plantea interrogantes sobre la equidad salarial en distintas capitales del país”, resaltó el vocero.

En cuanto a equidad de género, la encuesta muestra que hubo un avance significativo en cuanto a salarios; y es que, según el análisis, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue cerrándose, esto a pesar de que la diferencia se mantenga dilatada.



- Nivel ejecutivo: las mujeres se encuentran un 19 % por debajo de los hombres en términos salariales.



- Nivel gerencial: la diferencia salarial es del 10 % a favor de los hombres en comparación con las mujeres en puestos gerenciales.



- Líder de equipo: las mujeres tienen un salario un 6 % inferior en comparación con los hombres que ocupan puestos de liderazgo en equipos.



- Profesionales: la brecha salarial es del 18 % a favor de los hombres en roles profesionales.



- No profesionales: Los hombres ganan un 14 % más que las mujeres en roles no profesionales.



Otras cifras

La rotación voluntaria ha experimentado una disminución del 2 % en comparación con el año anterior, situándose en un 8 %. Sin embargo, la involuntaria ha mostrado un aumento considerable, aumentando en siete puntos porcentuales y llegando al 10 %. Este cambio refleja una dinámica laboral compleja y cambiante.



Cifras del estudio confirman que el 30,2 % de las organizaciones tienen previsto aumentar su fuerza laboral. Por otro lado, el 3,4 % planea reducir la cantidad de empleados, lo que puede estar relacionado con estrategias de transformación o reestructuración dentro de dichas empresas.

Un dato revelador del estudio es la presencia generalizada de incentivos o bonos de corto plazo en el 90,2 % de las empresas participantes. Esta práctica se está volviendo cada vez más generalizada, incluso en niveles de contribuidores individuales.



El porcentaje de otorgamiento de estos varía según los niveles jerárquicos: los directores de organización y presidentes tienen un porcentaje del 32 %, mientras que los vicepresidentes y directores tienen un 25 %.

En el marco del estudio, se han considerado también los beneficios proporcionados por las organizaciones a sus empleados, revelando tendencias bastante interesantes. Entre los más comunes se encuentran los seguros de vida, ofrecidos por el 79,3 %, seguidos por el plan médico, proporcionado por el 80,1 %.



El 62,7 % ofrece cheques médicos ejecutivos, mientras que un considerable porcentaje otorga préstamos de diversas modalidades: generales (42,7 %), para la adquisición de automóviles (36 %) y personales (49,7 %).



