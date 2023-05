Saldo por opción tarifaria en energía alcanza $4,6 billones

Las empresas comercializadoras están generando llamados al Gobierno por cuenta de los saldos acumulados de opción tarifaria, que ascienden a más de $4,6 billones. A esto se suman otros montos, por el déficit de subsidios de la electricidad, que no han sido pagados, y deudas de alumbrado público, entre otros, que suman una cartera de $6,4 billones.



(Vea: Lo que contempla la nueva política para regular el servicio de energía).

Esto representa la facturación de casi dos años de las empresas prestadoras del servicio público.



José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, gremio que reúne a las distribuidoras y comercializadores, explicó que esto es una fuerte afectación para las compañías, puesto que impacta los flujos de caja y la liquidez.



Cabe recordar que desde la pandemia se estableció el mecanismo de opción tarifaria, que permite moderar los aumentos abruptos en los precios de las facturas, generando un saldo por cobrar que se distribuye en otros cobros una vez el alza se contenga.

Sin embargo, desde que se aplicó, algunas compañías no han podido recuperar estos montos, puesto que el valor unitario del kilovatio ha venido en un incremento relacionado con factores como el incremento de los indexadores.



Esto llevó a que no se haya podido recuperar en los siguientes meses y las compañías tengan un saldo en rojo.



(Vea: Drummond presenta su hoja de ruta hacia la carbononeutralidad).



De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, solo la Compañía Energética de Occidente y Emcali no están recuperando dinero de la opción tarifaria. De hecho, su información tarifaria refleja que de las grandes comercializadoras, Celsia Valle es la única que ya está en este proceso.



Por el contrario, compañías como Afinia o Cheq se encuentran más de $100 por debajo del valor unitario del kilovatio. Es decir, aún están acumulando saldos.

Manzur señala que la situación más crítica es la de la Costa Caribe, donde de los $4,6 billones se acumula cerca de 50% de la deuda.



En esta región, las compañías de comercialización también se enfrentan a situaciones como el gran porcentaje de pérdidas no técnicas de energía, que hacen aún más compleja la situación financiera.



En el caso de Air-e, el costo del kilovatio que están vendiendo está $17,4 por debajo del costo unitario. Es decir, una cifra menor que la de Afinia, pero aún genera saldos negativos. Ya en el pasado, en febrero, la compañía había logrado poner un valor que recuperaba deuda; sin embargo, no pudieron mantener esa tendencia en marzo.



(Vea: Cuáles fueron los departamentos con el mayor PIB en 2022).



Otra de las situaciones que se destaca es la de las comercializadoras del Grupo EPM, que también siguen por debajo del costo unitario del kilovatio. Tal es el caso de EPM, con $58,7 por debajo, Cheq está $112,9 por debajo, o CENS, que está $69,9 debajo por cada kilovatio.



Manzur destacó que es importante que se les consigne los pagos atrasados de los subsidios, así como saldos de otros conceptos para garantizar la sostenibilidad financiera de estas compañías.



“Esto está afectando la viabilidad de la comercialización, porque esta suma son casi dos años de las ventas de las empresas asociadas. Además, lo más preocupante es que esa suma se puede incrementar durante el Fenómeno de El Niño si no se toman medidas fuertes”, advirtió el director de Asocodis.



Datos de la Superintendencia de Servicios Públicos muestran que Enel, EPM, Afinia y Celsia son las que tienen un mayor valor por recuperar y según las comercializadoras, en el corto plazo no hay señales de que esto se vaya a recaudar.



Ahora bien, EPM informó que durante el segundo semestre congelará el precio del kilovatio en sus compañías de comercialización. Si bien no expuso cuál será el mecanismo para hacer esto, en caso de ser por medio de opción tarifaria seguiría acumulando saldos. Sin embargo, Jorge Andrés Carrillo, gerente de la compañía, aseguró que según los análisis previos, esta decisión no afecta la sostenibilidad financiera ni los indicadores a cierre de año.



Manzur llama a que se busquen mecanismos para recaudar los saldos acumulados y garantizar la viabilidad económica de los operadores.



(Vea: Con el programa FortaleSER se busca ayudar a 2.970 pymes en el país).



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio