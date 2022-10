¿Cuál es el futuro de la salud en Colombia? esto dicen los expertos

La expectativa de lo que va a pasar con la salud en Colombia ha recibido diferentes percepciones de expertos, ciudadanos, y funcionarios del sector.



En el marco del seminario “El futuro del sistema de salud de los colombianos: criterios para una reforma”, organizado por el Centro de Estudios Económicos Anif y Fedesarrollo y celebrado hacia finales de la semana pasada, se habló de las diferentes perspectivas y retos que tiene el sistema en el país.



En un primer momento, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Saldarriaga, expuso los diferentes retos a los que se enfrenta el sector, entre los que destacó la débil autoridad sanitaria a nivel nacional, la segmentación de la población según la capacidad de pago, la fragmentación de la prestación de los servicios de la salud, la automatización de los recursos “que facilita el despilfarro”, la garantía del derecho a la salud limitada por la sostenibilidad financiera. entre otros.



Por su parte, el funcionario aseguró que “uno de los principales retos es, cómo vamos a transformar el sistema de salud primando la garantía del derecho para los ciudadanos”. De igual manera, instó en “el enfoque curativo que tiene nuestro actual sistema de salud atenta contra la dignidad humana”.



Frente a la cobertura nacional, el viceministro afirmó que este representa uno de los logros más grandes del país al alcanzar un 98,81%.



Sin embargo, manifestó que la participación del aseguramiento es del 87%, un 10% hace parte de la salud pública. Entre otras, el funcionario aseguró que "la compraventa de servicios trae consigo barreras jurídicas y administrativas que obstaculizan el acceso, la oportunidad y la continuidad en la atención de los pacientes es clave”.



A su vez, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, habló sobre la sostenibilidad financiera del sector, en donde manifestó que “Colombia ha venido aumentando el gasto en salud y también la expectativa de vida, sin embargo, precisó que esta es inferior a sus pares de gasto”.



En su exposición, Mejía recordó cómo están compuesta las diferentes fuentes de ingresos del sector de la salud en el país. “Las principales fuentes de ingresos del sector son transferencias gubernamentales y las cotizaciones del régimen contributivo. El gasto público en salud se mantendrá en promedio en 5,4% del PIB”, dijo.



Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, aseguró en su ponencia sobre los logros del sistema de salud que "me preocupa que al volver a un sistema de ofertas de servicios la plata no alcance y así no se logra el objetivo que apunta a la eficiencia de prestar un mejor servicio”.



Además, el ejecutivo manifestó que para garantizar los derechos de los pacientes se necesitan recursos y que los recursos propios para acceder son mínimos y el sistema de salud actual es oportuno.



Diana K. Rodríguez T.

PORTAFOLIO