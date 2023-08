¿Por qué San Andrés es el destino más costoso? El gobernador responde

Desde la salida de las aerolíneas Viva y Ultra Air de los cielos colombianos, los mercados donde la participación de estas aerolíneas superaba el doble dígito, han resultado fuertemente golpeados. San Andrés es uno de estos destinos, que en lo corrido de este año ha perdido $1 billón de pesos por la baja del 50% de llegada de turistas en el sector hotelero, según el gobernador de la isla, Everth Julio Hawkins.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Entre las razones, Hawkins reconoce que más allá de la difícil situación que dejó la pandemia, las altas cargas tributarias a los combustibles, son la principal queja. Explica que a mayor costo el combustible, es más caro operar para las aerolíneas, llegando a precios que se igualan de destinos internacionales.



(Vea: Éxito llega a San Andrés: la marca abrirá cuatro puntos de venta).



“Estamos en esta lucha con el Gobierno Nacional, para que al combustible ‘jet’ se le libre de tantos impuestos como el del IVA. Eso va a posibilitar que los precios de los tiquetes bajen y será más factible, para aerolíneas como Avianca, Latam y JetSmart esté entre los destinos predilectos. Si logramos bajar el tema del combustible, tendremos una economía sólida”, remarcó.



Esta situación perjudica a la isla, donde el 90 % de su economía depende del turismo. Por tal motivo, si bien el gobernador no solicita subsidios, pide revisar la carga impositiva y los ejemplos en el mundo para incentivar el turismo.



(Vea: ‘La laboral no incentiva al sector del turismo a atraer más empleo’).



“Vamos a interponer un recurso de reposición en contra del Ministerio de Energía porque no han entendido que no solamente es descontar los valores impositivos que nos hacen el destino más costoso del país, sino que también nos aumenten los cupos de los combustibles para que definitivamente resolvamos nuestra economía”, menciona.



Reconoció que no necesitan ni piden subsidios, sino apoyo del Gobierno para reactivar el turismo de la isla.



(Vea: Así es la gasolina más limpia que tendrá San Andrés desde julio).



Además, fue enfático es que no es necesario bajar la tarifa de la tarjeta para ingresar a la isla, pues con estos recursos se están financiando proyectos de infraestructura, esenciales para el turismo de San Andrés.



“No necesariamente necesitar 1,3 millones de turistas. Que lleguen 800.000 turistas es suficiente para la economía de la isla”, dijo el Gobernador.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio